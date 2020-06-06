Bolsonaro nega a política, mas cede à politicagem

Presidente Jair Bolsonaro durante reunião com deputados e empresários Crédito: Marcos Corrêa/PR

O presidente Jair Bolsonaro tem repetido à exaustão, para criticar as medidas de isolamento adotadas por Estados e municípios, que o efeito colateral não pode ser mais danoso que o próprio remédio. A máxima da sabedoria popular também pode ser encaixada à perfeição na aproximação do governo federal com partidos do Centrão, com a entrega de cargos e verbas a esses neoaliados em troca de apoio no Congresso Nacional

A diferença entre negociação e negociata, assim como entre medicamento e veneno, está na dose. Acordos, costuras e tratados diplomáticos para a resolução de conflitos fazem parte do jogo político. Em um presidencialismo de coalizão, tais práticas são não apenas aceitáveis, como imprescindíveis para a democracia. O chefe do Executivo precisa de base parlamentar para aprovar medidas de interesse ao país.

O problema é que Bolsonaro pulou de oito para oitenta. Se enquanto candidato à Presidência seu mantra era acabar com a velha política, dinamitar o espúrio toma lá, dá cá, agora entrega-se ao fisiologismo. Das promessas de campanha à gestão, está o abismo entre o discurso de combate à corrupção e a teia dos pactos com políticos sentenciados.

A guinada é tão vertiginosa que tem recebido acusações de estelionato eleitoral. No começo do mandato, até tentou uma inédita negociação com bancadas temáticas, em vez do diálogo com partidos. Mas tão logo viu-se ameaçado pelo impeachment, buscou refúgio no consórcio de legendas clientelistas.

Bolsonaro não assume o namoro e, pior, dá sinais trocados. Enquanto barganha com figuras nada republicanas, grita na porta do Planalto que “não queremos negociar nada” . Cede à politicagem, ao mesmo tempo em que seus ataques constantes ao Congresso demonizam a política, a boa política, que constrói pontes entre as diferenças. Basta ver nos também frequentes conflitos com governadores e prefeitos sua negação à conversa com lideranças.