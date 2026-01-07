IR

Veja o novo desconto do Imposto de Renda para aposentados do INSS

Saiba como fica a nova tabela do IR 2026 com os redutores adicionais e os cálculos feitos pela Contabilizei; quem ganha R$ 5.000 deixa de pagar R$ 312,89 de IR; aposentado a partir de 65 anos mantém isenção extra

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 11:24

SÃO PAULO - A isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 vai beneficiar aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). A reforma da renda passou a valer no dia 1º de janeiro e inclui ainda trabalhadores, autônomos e os chamados super-ricos.

Além da isenção para quem ganha até R$ 5.000, há imposto menor para quem tem renda de R$ 5.000,01 até R$ 7.350. Com as novas regras, cerca de 3,4 milhões de beneficiários da Previdência ficarão isentos ou irão pagar menos imposto. Ao todo, 15 milhões de brasileiros devem ser beneficiados.

Cálculos da Contabilizei feitos com exclusividade para a Folha mostram como ficará o desconto nas aposentadorias, pensões e demais benefícios nos quais há cobrança do imposto. Segundo a consultoria, o perfil mais beneficiado pela mudança é quem tem aposentadoria de R$ 5.000, que terá uma diferença mensal de R$ 312,89, a mesma redução válida para trabalhadores, zerando o imposto que era cobrado na fonte.

No caso de aposentados ou pensionistas do INSS a partir de 65 anos, que já pagavam menos IR por terem direito a uma isenção extra, a maior vantagem é dada a quem tem benefício de R$ 6.904, que também terá a redução de R$ 312,89 e passará a ficar isento do IR na fonte, segundo cálculos da Contabilizei.

As simulações não consideram o reajuste anual que será aplicado sobre as aposentadorias e demais benefícios do INSS. O índice de reajuste para os benefícios acima do salário mínimo vai ser divulgado pelo governo nesta sexta-feira (9), de manhã. Ele corresponde à inflação de 2025, medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).

Para aposentados e pensionistas com até 64 anos

O piso das aposentadorias, que continua isento do Imposto de Renda, subiu para R$ 1.621 em 2026, acompanhando o reajuste dado ao salário mínimo.

(Valores em R$)

Para aposentados e pensionistas a partir de 65 anos

Além da nova isenção, aposentados e pensionistas do INSS e de órgãos públicos a partir de 65 anos seguem tendo uma isenção extra mensal no IR, no valor de R$ 1.903,98, aplicada a partir do mês de aniversário.

Também há direito à dedução do imposto quando houver gasto com dependente, com educação e com saúde. A Previdência ou o órgão público ao qual o aposentado está ligado é quem faz o desconto na fonte, e deve aplicar a regra simplificada ou o modelo completo da tabela, o que for mais vantajoso.

A nova tabela de descontos foi publicada pela Receita Federal. Nela, além das novas alíquotas, constam ainda os descontos por dependente, de R$ 189,59 por mês ou R$ 2.275,08 por ano; o desconto simplificado mensal de R$ 607,20, utilizado automaticamente quando for mais vantajoso; o desconto simplificado anual que pode chegar a R$ 17.640; e o limite anual de dedução com educação, de R$ 3.561,50 para o contribuinte e seus dependentes.

