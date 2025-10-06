Foco na economia

Trump diz que ligação com Lula foi 'muito boa' e que os dois devem se encontrar

Presidente dos EUA diz que 'muitas coisas' foram discutidas, mas principalmente comércio; republicano ainda afirmou que os dois devem ter encontros em breve, 'tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos'

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 14:43

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (6) que a ligação com o presidente Lula (PT) foi "muito boa" e disse que vários assuntos foram discutidos, mas o principal foram economia e comércio.

"Esta manhã, tive uma ligação telefônica muito boa com o presidente Lula, do Brasil. Discutimos muitas coisas, mas o foco principal foi a economia e o comércio entre nossos dois países", disse o presidente americano em post no Truth Social.

Trump também confirmou a perspectiva de um encontro entre os dois. "Teremos mais conversas e nos encontraremos em um futuro não muito distante, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Gostei muito da ligação. Nossos países irão prosperar juntos!", afirmou.

Os dois líderes se falaram ao telefone na manhã desta segunda. Segundo o Planalto, Lula pediu que Trump retire o tarifaço imposto pelo republicano ao Brasil, durante conversa telefônica na manhã desta segunda-feira (6).

O petista também solicitou que Trump suspenda "medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras" — o republicano cassou vistos de auxiliares de Lula e autorizou sanções financeiras contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

De acordo com comunicado do Palácio do Planalto, Trump escalou seu secretário de Estado, Marco Rubio, para dar sequência às negociações com autoridades brasileiras sobre o tema. Ambos líderes concordaram ainda em realizar uma reunião presencial em breve, e Lula sugeriu a cúpula da Asean (Associação de Nações do Sudeste Asiático), no final de outubro na Malásia, como uma opção.

Ainda segundo o comunicado, Lula se colocou à disposição para viajar aos Estados Unidos e encontrar-se com Trump.

"O presidente Trump designou o secretário de Estado Marco Rubio para dar sequência às negociações com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o chanceler Mauro Vieira e o ministro da Fazenda Fernando Haddad. Ambos os líderes acordaram encontrar-se pessoalmente em breve. O presidente Lula aventou a possibilidade de encontro na Cúpula da Asean, na Malásia; reiterou convite a Trump para participar da COP30, em Belém (PA); e também se dispôs a viajar aos Estados Unidos", afirmou o Palácio do Planalto.

