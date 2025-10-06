Home
>
Mundo
>
Reunião de Lula e Trump foi positiva, diz Haddad, sem dar detalhes

Reunião de Lula e Trump foi positiva, diz Haddad, sem dar detalhes

Este foi o primeiro contato entre os líderes desde um rápido encontro na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em setembro

Cícero Cotrim

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 11:53

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a reunião entre os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e dos Estados Unidos, Donald Trump, foi "positiva". Ele se recusou a oferecer mais detalhes sobre o encontro, que ocorreu por videochamada na manhã desta segunda-feira, 6. Segundo o ministro, foi combinado que uma nota a ser publicada pelo Palácio do Planalto vai centralizar as informações sobre a reunião.

Recomendado para você

Este foi o primeiro contato entre os líderes desde um rápido encontro na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em setembro

Reunião de Lula e Trump foi positiva, diz Haddad, sem dar detalhes

Conversa estava sendo aguardada desde a Assembleia da ONU, há duas semanas. Segundo Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o teor foi "positivo".

Lula e Trump conversam por telefone; o que se sabe

Príncipe William falou mais abertamente com ator Eugene Levy do que em outras entrevistas com jornalistas.

'Mudarei a monarquia quando for rei', diz príncipe William em entrevista rara

Este foi o primeiro contato entre os líderes desde um rápido encontro na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em setembro. Como mostrou a Broadcast, a reunião foi costurada durante este fim de semana.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Ainda há a possibilidade de uma reunião presencial, no fim do mês, na Malásia, durante a cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean). O Summit do grupo é anual e visa a promover o desenvolvimento na região do Sudeste Asiático. Lula irá para o evento, mas não está certo ainda que o americano vai participar.

Mais cedo, o chefe da Fazenda esteve no Planalto ao lado de Lula e dos ministros das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e do Desenvolvimento, Indústria, Serviços e Comércio Exterior, Geraldo Alckmin, principais negociadores desde o início do tarifaço.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais