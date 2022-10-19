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Consumidor

Telemarketing que abusar das ligações de até 3 segundos será bloqueado

A partir do próximo dia 3 de novembro, as operadoras de telefonia terão de bloquear por 15 dias as empresas que fizerem chamadas curtas, com menos de três segundos, em excesso

Publicado em 19 de Outubro de 2022 às 10:15

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 out 2022 às 10:15
A partir do próximo dia 3 de novembro, as operadoras de telefonia terão de bloquear por 15 dias as empresas que fizerem chamadas curtas, com menos de três segundos, em excesso para o consumidor.
A determinação da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), aprovada nesta terça-feira (18), tem o objetivo de reduzir o número de chamadas de telemarketing que causam incômodo ao consumidor e geram reclamações.
As empresas poderão ser bloqueadas caso gerem ao menos 100 mil chamadas curtas em um dia por código de acesso ou quando o total de chamadas curtas representar 85% ou mais das ligações totais.
O descumprimento das medidas pode gerar multa de até R$ 50 milhões para as prestadoras de serviços de telecomunicações.
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Operador de telemarketing Crédito: Freepik
A relação entre o consumidor e o telemarketing é marcada por reclamações. A nova medida cautelar, que deve valer até abril do ano que vem, é mais uma das iniciativas que tentam evitar a prática de telemarketing abusivo.
No ano passado, a agência já havia determinado a obrigatoriedade do uso do prefixo 0303 pelas empresas.
A objetivo do 0303 era permitir que o consumidor identificasse a origem da chamada e, dessa forma, pudesse decidir se atende, ou não, a ligação. "Desde 8 de junho de 2022, todas as empresas de telemarketing que ofertem produtos e serviços devem utilizar o código 0303", diz a agência.
Em setembro, a coluna Painel S.A., do jornal Folha de S.Paulo, revelou que 60 mil vagas de telemarketing foram fechadas após o prefixo 0303, já que até 50% das chamadas deixaram de ser atendidas após a adoção dos quatro números que facilitaram a identificação.
A Anatel também informou, em agosto, que o número de chamadas automáticas caiu para menos da metade após a regra que acabou com a gratuidade de ligações com menos de três segundos.
Há três anos, também foram adotadas medidas de corregulação em relação ao setor de telecomunicações para o desenvolvimento de um Código de Conduta para Ofertas de Serviços de Telecomunicações por meio de Telemarketing.
Com essa publicação, ficaram limitadas as chamadas a horários adequados.
Também foi implementada, em conjunto com as operadoras do setor, a plataforma NãoMePerturbe, para que os consumidores que não desejam receber ligações da oferta de produtos ou serviços consigam restringir as ligações feitas pelas empresas que aderiram à plataforma.
"Desde o seu lançamento, a plataforma NãoMePerturbe já recebeu o cadastro de 4,6 milhões de usuários", diz a Anatel.

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