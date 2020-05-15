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Crise Econômica

Taxa de desemprego das mulheres é 39,4% superior à dos homens, diz IBGE

Na média global, a taxa de desemprego foi de 12,2% no primeiro trimestre, os dados da pesquisa foram divulgados nesta sexta-feira, 15
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2020 às 14:48

Publicado em 15 de Maio de 2020 às 14:48

oportunidades de emprego no sine
Na média global, a taxa de desemprego foi de 12,2% no primeiro trimestre. Crédito: Ministério do Trabalho / Divulgação
A taxa de desemprego entre as mulheres brasileiras foi de 14,5% no primeiro trimestre do ano, 39,4% superior à taxa de desocupação de 10,4% dos homens. Na média global, a taxa de desemprego foi de 12,2% no primeiro trimestre.
Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 15.
"Essa diferença (entre homens e mulheres) já foi muito maior, de 64,5% no início da série, veio caindo, chegou a 27,6% em 2017, e veio aumentando até agora", disse Adriana Beringuy, analista da Coordenação de Trabalho e Renda do IBGE.
O nível da ocupação dos homens foi estimado em 63,5% no primeiro trimestre, enquanto o das mulheres ficou em 44,5%.

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