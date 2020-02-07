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Repercussão

Servidores querem ir à Justiça contra Guedes após serem chamados de 'parasitas'

O ministro também pode ser denunciado na Comissão de Ética da Presidência da República por fala durante evento no Rio de Janeiro

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 20:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2020 às 20:50
Ministro da Economia, Paulo Guedes Crédito: José Cruz/Agência Brasil
Os servidores querem ir à Justiça contra o ministro da Economia Paulo Guedes. Na manhã desta sexta-feira (7), Guedes chamou os trabalhadores do serviço público de "parasitas" durante evento no Rio de Janeiro. Ao jornal Correio Brasiliense, o presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado (Fonacate), Rudnei Marques, disse que já mobilizou os advogados do para avaliar as medidas judiciais cabíveis neste caso.
"Vamos fazer uma representação na Comissão de Ética da Presidência da República e avaliamos acionar o Ministério Público para combater esse discurso ofensivo que agride os 210 milhões de servidores brasileiros", afirmou ao jornal. "As 32 entidades que compõem o Fórum vão assinar a representação", completou.
Durante o evento, o ministro criticou a aposentadoria dos servidores que chamou de "generosa". "O funcionalismo teve aumento de 50% acima da inflação. Tem estabilidade de emprego, tem aposentadoria generosa, tem tudo. O hospedeiro está morrendo, o cara virou um parasita. Dinheiro não chega no povo e ele quer aumento automático. Não dá mais", afirmou, sob aplausos. Após repercussão negativa, ele disse que a frase foi tirada de contexto.
Outras entidades de classe se manifestaram contra a fala do ministro. O secretário-geral da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal (Condsef), Sérgio Ronaldo da Silva, classificou o episódio como "lamentável".

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É extremamente lamentável que um ministro de Estado utilize expressões chulas como essa para tentar implementar as suas pretensões. Não vamos aceitar as provocações do ministro, que tem demonstrado dia a dia o seu desconhecimento do serviço público como um todo, afirmou ao Metrópoles.
  Já a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Unafisco) afirmou que a manifestação de Gueres foi "rasa e generalizada" e endossou a intenção de procurar justiça. " O assédio institucional que vem sendo praticado pelo Sr. Paulo Guedes em relação aos servidores públicos já ultrapassa os limites legais e merece reação à altura", disse a categoria em nota enviada ao Extra.

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