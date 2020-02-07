Guedes chama servidor público de 'parasita' que está matando o hospedeiro

O ministro da Economia, Paulo Guedes Crédito: Arquivo/Tânia Rêgo/Agência Brasil

Em apresentação sobre a reforma administrativa , o ministro da Economia, Paulo Guedes , chamou os funcionários públicos de parasita, que está matando o hospedeiro. Segundo ele, o governo brasileiro está quebrado porque gasta 90% da sua receita para manter o servidor federal.

"O funcionalismo teve aumento de 50% acima da inflação, tem estabilidade de emprego, tem aposentadoria generosa, tem tudo. O hospedeiro está morrendo. O cara (funcionário público) virou um parasita e o dinheiro não está chegando no povo", disse Guedes na manhã desta sexta-feira, 7, sendo muito aplaudido durante palestra no seminário Pacto Federativo, promovido pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

O ministro indiciou que deve enviar na próxima semana ao Congresso o projeto que muda as regras dos empregados da União, como estabilidade e tipo de contrato. A proposta vai incluir a possibilidade de contratação de funcionários públicos fora do Regime Jurídico Único. Serão abertas novas formas de vínculos entre o empregado e o governo federal.

Guedes disse que a reforma administrativa será enviada antes que a tributária por ser mais simples ao criticar os servidores, dizendo que estes têm privilégios do setor. Segundo ele, os servidores são parasitas porque querem reajustes automáticos, algo que a população não quer mais que ocorra.