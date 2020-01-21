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Cofres públicos

Governo federal paga pensão de até R$ 53 mil a filhas solteiras de ex-servidores no ES

'Filha maior solteira sem cargo público permanente' tem direito ao benefício de acordo com uma lei de 1958. No Espírito Santo, são 319 beneficiárias

Publicado em 20 de Janeiro de 2020 às 21:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2020 às 21:39
Pensão de valor mais alto devido a filha solteira no Espíritito Santo é paga pelo Ministério da Economia Crédito: José Cruz/Agência Brasil
Uma mulher de 79 anos, filha de uma servidora já falecida do Ministério da Economia, recebeu R$ 53,4 mil de pensão do governo federal em novembro do ano passado. Em dezembro, foram R$ 27,3 mil para a mesma beneficiária. São os maiores valores, nesses meses, para pensionistas da União no Espírito Santo.
A pensão, de acordo com dados do ministério divulgados após determinação do Tribunal de Contas da União (TCU), é devida porque a mulher é "filha maior solteira sem cargo público permanente". A Lei nº 3.373, de 1958, prevê o pagamento. Em 1990 outra lei (o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União) suspendeu a concessão de novas pensões desse tipo. Mas quem já recebia até aquele ano continua contando com a verba. 
O Ministério da Economia foi procurado por A Gazeta nesta segunda-feira (30), mas não informou, até a publicação deste texto, o motivo da diferença entre os valores (R$ 53,4 mil em novembro e R$ 27,3 mil em dezembro).

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No Espírito Santo, são 319 beneficiárias "filhas solteiras". A pensão, neste caso, é temporária. Quem recebe somente não pode casar ou ocupar um cargo público permanente. Assim, mesmo se tiver um emprego bem remunerado na iniciativa privada, segue com direito à pensão.
Como A Gazeta mostrou no último dia 14, pensionistas do governo federal no Espírito Santo, considerando não apenas as filhas solteiras, mas também viúvas, viúvos, filhos menores e os dependentes inválidos (termo presente em leis do sistema de Previdência e nas tabelas do governo) receberam R$ 19,1 milhões somente em dezembro. Já no mês de novembro foram R$ 36,6 milhões. Ao todo, são 2.912 pensões são pagas no Estado. Quando o recorte é feito levando em conta todos os tipos de beneficiários, o maior valor pago a um pensionista da União no Espírito Santo é de R$ 64 mil.
A mulher no Espírito Santo que ostenta o maior valor em pensão entre as filhas solteiras conta com o benefício desde 1985.
Há dados somente de novembro e dezembro de 2019 porque foram essas as únicas tabelas disponibilizadas pelo governo federal no dados.gov.br, uma seção de informações públicas. E esses dados somente vieram à tona porque a agência de dados Fiquem Sabendo, formada por jornalistas, fez uma denúncia ao TCU, que determinou a divulgação.

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O TCU chegou a entender que a pensão paga às filhas solteiras pode ser extinta quando ficar demonstrado que a pensionista tem outra fonte de renda e determinou a revisão das pensões. 
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin, no entanto, anulou a decisão do tribunal. Para ele, as pensões apenas podem ser alteradas ou cessadas se as beneficiárias deixarem de ser solteiras ou se passarem a ocupar cargo público permanente, porque é isso que a lei de 1958 determina.

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