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Política Econômica do Ministério

Secretário de Guedes defende rediscussão de salário e estabilidade de servidores

Adolfo Sachsida, afirmou nesta segunda-feira (18) que a paralisação de atividades devido à Covid-19 gerou demissões, cortes de salário e suspensões de contratos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2020 às 18:42

Publicado em 18 de Maio de 2020 às 18:42

secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida
Secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado
O secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida, afirmou nesta segunda-feira (18) que a sociedade precisa rediscutir o salário e a estabilidade de servidores públicos com a pandemia do coronavírus.
Ele disse que a paralisação de atividades devido à Covid-19 gerou demissões, cortes de salário e suspensões de contratos de trabalho em diferentes ramos da iniciativa privada. Mas que funcionários públicos continuam recebendo o mesmo de antes.
"Milhões de brasileiros vão perder emprego, [ter] a renda diminuída. Nenhum deles é funcionário público. Está correto isso? Nós como sociedade vamos ter que decidir", afirmou em videoconferência com investidores.
A reforma administrativa, que mudaria as regras do serviço público para novos servidores, foi elaborada pelo Ministério da Economia e prometida pelo titular da pasta, Paulo Guedes, para novembro de 2019. Mesmo assim, jamais foi enviada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ao Congresso.
Agora, o secretário disse que o debate precisa ser feito por todos. "A reforma administrativa, nós como povo temos que decidir. Não é uma pessoa aqui em Brasília que vai fazer isso. É um amplo debate da sociedade", afirmou Sachsida sem citar Bolsonaro.

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