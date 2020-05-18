Centrais sindicais lançam campanha pela saída de Bolsonaro

Presidente Jair Bolsonaro fala à imprensa Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

O presidente nacional da Força Sindical, Miguel Torres, explica que a insatisfação com o governo de Bolsonaro vem crescendo devido à postura do presidente ante a pandemia da Covid-19.

"Não tem jeito. Chegamos a um momento em que o povo já percebe que o país está sem governo. Só causa confusão", afirmou Miguel Torres, segundo quem o presidente briga até com a ciência.

Para Torres, o ideal seria que o movimento crescesse ao ponto de Bolsonaro renunciar ao cargo, já que, além de traumático, o processo de impeachment demoraria muito.

O presidente da CTB (Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil), Adilson Araújo, por sua vez, lança dúvidas sobre a viabilidade do impeachment do presidente. Mas, segundo ele, a mobilização pode repercutir, levando a manifestações populares.

"Tenho dúvidas se Bolsonaro seria derrotado caso fosse julgado hoje", admite.

Dentre as principais centrais sindicais brasileiras, só a UGT (União Geral dos Trabalhadores) ficou fora do movimento.

O "Fora Bolsonaro" será lançado oficialmente às 20h pelas redes sociais e incluirá a fixação de cartazes, a começar nesta madrugada, com a colagem de 10 mil exemplares em São Paulo. Às 21h, haverá uma projeção na cidade.

Araújo afirma que a meta é fixar um milhão de cartazes por todo o país.