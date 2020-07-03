Secretaria de Fazenda abre crédito suplementar de R$ 328,7 mi a órgãos federais

Segundo o quadro anexo com as destinações dos recursos, serão beneficiados com o crédito os ministérios da Agricultura; da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações; da Economia; da Educação; da Infraestrutura; do Meio Ambiente; da Defesa; do Desenvolvimento Regional; do Turismo; da Cidadania; da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos; e também estão previstas transferências a Estados e municípios.