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Recursos

Secretaria de Fazenda abre crédito suplementar de R$ 328,7 mi a órgãos federais

Os recursos necessários à abertura do crédito suplementar são decorrentes da anulação de outras dotações orçamentárias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2020 às 11:27

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 11:27

Ministério da Economia
Ministério da Economia Crédito: José Cruz/Agência Brasil
A Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia destinou crédito suplementar de R$ 328,715 milhões a diversos órgãos do Poder Executivo e para transferências a Estados, municípios e o Distrito Federal. A Portaria está publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (3).
Os recursos necessários à abertura do crédito suplementar são decorrentes da anulação de outras dotações orçamentárias.
Segundo o quadro anexo com as destinações dos recursos, serão beneficiados com o crédito os ministérios da Agricultura; da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações; da Economia; da Educação; da Infraestrutura; do Meio Ambiente; da Defesa; do Desenvolvimento Regional; do Turismo; da Cidadania; da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos; e também estão previstas transferências a Estados e municípios.

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