Saque de até R$ 998 do FGTS será liberado a partir da próxima sexta

A Caixa, que já liberou 42% dos R$ 40 bilhões previstos para saques do FGTS Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Os cotistas, que nasceram entre janeiro e outubro e já tiveram o saque imediato debitado de sua conta do FGTS, poderão resgatar o restante a partir do dia 20, segundo o banco.

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A elevação foi incluída durante a tramitação da medida provisória no Congresso que liberou o acesso aos recursos do fundo. A votação do texto foi concluída em novembro no Senado e sancionada na última quarta-feira, dia 11, por Bolsonaro.

Tabela mostra data de liberação dos recursos do fundo Crédito: Ilustração/Caixa

Apenas os beneficiários que tiverem no fundo saldo de um salário mínimo poderão retirar o valor integral. Para os que tiverem saldo acima disso, o limite segue de R$ 500 por conta. Quem tinha saldo de até R$ 998 e já sacou os R$ 500 poderá retirar o residual. Oficialmente, a forma de liberação desse novo saque será detalhada pela Caixa Econômica Federal nesta sexta-feira (13).

Os parâmetros são válidos por cada conta individual. Ou seja, um mesmo trabalhador pode retirar esses valores de cada uma de suas contas de FGTS. Os saques do FGTS, batizados pelo governo Bolsonaro de Saque Certo, foram divulgados em julho, por meio da edição da MP.

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QUEM VAI PODER SACAR R$ 998 DO FGTS?

Apenas os beneficiários que tiverem saldo igual ou inferior ao salário mínimo poderão sacar esse valor. Para os que tiverem saldo acima disso, o limite segue de R$ 500. O site da Caixa permite que os trabalhadores consultem o saldo disponível para saque.

JÁ FIZ O SAQUE DE R$ 500, PODEREI PEGAR O RESTANTE?

Sim. Os usuários que têm saldo em conta de até R$ 998 e sacaram apenas R$ 500, poderão agora retirar o restante.

Tabela mostra quanto cada trabalhador poderá sacar Crédito: Ilustração/Caixa

DE QUANTAS CONTAS POSSO FAZER O SAQUE?

Essa quantia é retirada de cada conta, ativa (emprego atual) ou inativa (emprego anterior). Ou seja, um mesmo usuário pode retirar esses valores de várias contas de FGTS, dependendo da quantidade de vínculos que já teve. Não é possível retirar de algumas contas e não de outras.

PRECISO IR AO BANCO SACAR O DINHEIRO?

Para quem tem conta poupança na Caixa, o crédito referente ao saque imediato já entrou automaticamente. Para quem não tem, há um calendário que leva em conta a data de nascimento do trabalhador. Quem não é correntista da Caixa pode fazer a retirada em uma agência da Caixa, casas lotéricas e correspondentes bancários. Os documentos necessários variam dependendo do local escolhido.

ATÉ QUANDO POSSO FAZER O SAQUE IMEDIATO?

O prazo limite para fazer o saque imediato é 31 de março de 2020. A Caixa alerta, entretanto, que à medida que o trabalhador vai adiando seu saque, ele ficará sujeito ao efeito cumulativo dos outros calendários, o que acumulará mais pessoas para receber, portanto, poderá enfrentar mais filas.

SOU OBRIGADO A SACAR ESSE DINHEIRO?