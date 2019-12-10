Mais de 943 mil trabalhadores do ES ainda não resgataram o FGTS

Com a proposta de dar um alívio nas finanças do trabalhador e ainda alavancar o consumo neste ano, a liberação de até R$ 500 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não empolgou todos os cotistas. No Espírito Santo, até sexta-feira passada (6), 943 mil pessoas ainda não tinham sacado os recursos.
O número de pessoas que não realizou resgate representa 47% de 1,9 milhão de beneficiários previstos. Segundo dados da Caixa, 1,038 milhão de correntistas do FGTS já acessaram ao dinheiro. Desde a última sexta-feira (06), não corretistas do banco nascidos em setembro e outubro já podem sacar os R$ 500.
O saque começou no último mês de setembro. Inicialmente foram contemplados os trabalhadores com poupança ou conta corrente na Caixa.
Apesar de faltar ainda quase metade dos cotistas para receber, dos R$ 649 milhões previstos para serem pagos, R$ 443 milhões (cerca de 68% do valor) já foram resgatados. O que mostra que as pessoas com direito aos maiores valores já procuraram os recursos. Em média, cada um recebeu R$ 426. Ainda faltam pagar R$ 206 milhões, uma média de R$ 218 por trabalhador.
ÚLTIMO LOTE
Na próxima semana, a partir do dia 18 de dezembro, trabalhadores nascidos em novembro e dezembro também poderão sacar os R$ 500. Originalmente, o cronograma de liberação do saque imediato iria até março, mas a Caixa antecipou o planejamento e todos os trabalhadores receberão o dinheiro este ano. A data limite para recebimento dos valores é 31 de março de 2020. Caso o saque não seja feito até lá, os valores retornam para a conta de FGTS do trabalhador.
VEJA ONDE SACAR O FGTS
Com o cartão cidadão e a senha, os trabalhadores podem optar pelo saque nos terminais de autoatendimento, casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui ou agências. Para quem tem só a senha cidadão, o saque pode ser realizado nos terminais de autoatendimento da Caixa ou nas casas lotéricas com a apresentação do documento de identidade.
Quando o saldo das contas de FGTS for de até R$ 100,00, o saque é realizado de forma simplificada nas casas lotéricas, apenas com o número do NIS ou CPF e o documento de identidade.
TIRE SUAS DÚVIDAS
As dúvidas sobre valores e direito ao saque podem ser consultadas no app FGTS (disponível para iOS e Android), pelo site fgts.caixa.gov.br ou pelo telefone de atendimento exclusivo 0800 724 2019, disponível 24 horas por dia.