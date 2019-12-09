Beneficiária mostra cartão do Bolsa Família Crédito: Jefferson Rudy

168.028 famílias pobres ou em extrema pobreza receberão oR$ 177,99. O pagamento vai até o dia 23 de dezembro e o calendário segue o cronograma regular, conforme o Número de Inscrição Social (NIS) do beneficiário. Em todo o Espírito Santo pobres ou em extrema pobreza receberão o décimo terceiro do Bolsa Família a partir desta terça-feira (10). O valor médio do salário-extra por beneficiário do programa será de. O pagamento vai até o dia 23 de dezembro e o calendário segue o cronograma regular, conforme o Número de Inscrição Social (NIS) do beneficiário.

Ao todo, as famílias capixabas devem receber mais de R$ 58,9 milhões do Programa Bolsa Família, em dezembro. O valor leva em conta o pagamento do 13º salário mais o valor mensal recebido por elas. Com isso, em média, cada família receberá R$ 355,98 neste mês.

Para receber o benefício, as famílias precisam estar com o registro ativo no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do governo federal, que é feito nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) ou na gestão municipal do Bolsa Família e do CadÚnico. O programa federal atende as famílias que vivem em situação de extrema pobreza (com renda per capita de até R$ 89,00 mensais) e pobreza (com renda entre R$ 89,01 e R$ 178,00 mensais).

Veja Também Economia de cidades pobres do ES depende do Bolsa Família

De acordo com o Ministério da Cidadania, em todo o Brasil, a folha de dezembro somou 13.170.607 famílias e o valor total de pagamento ultrapassou R$ 2,5 bilhões. Com o pagamento extra, o valor da folha supera R$ 5 bilhões, o maior repasse já realizado na história do Bolsa Família.

Your browser does not support the audio element. 168 mil no ES vão receber décimo terceiro do Bolsa Família a partir de terça

GOVERNO TEVE QUE AUMENTAR ORÇAMENTO DO PROGRAMA

O pagamento do 13º salário do benefício foi uma promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro. A União precisou aumentar o seu orçamento por meio da Medida Provisória 898, publicada no dia 15 de outubro de 2019 , para garantir o pagamento do 13º salário.

De acordo com o Ministério da Cidadania, esse incremento orçamentário foi assegurado pelo Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do Primeiro Bimestre de 2019, do Ministério da Economia. No ano, o Bolsa Família fechou o orçamento em R$ 33,6 bilhões, cerca de 10% a mais do que em 2018 (R$ 30,6 bilhões).

COMO SACAR O 13º DO BOLSA FAMÍLIA?

Segundo a Caixa, o benefício adicional será pago com a utilização do mesmo cartão, nas mesmas datas e canais por meio dos quais os beneficiários recebem normalmente as parcelas do Programa Bolsa Família. Para as famílias que recebem as parcelas mensais por meio de crédito em conta poupança ou conta Caixa Fácil, os valores correspondentes ao Abono Natalino serão creditados nessas mesmas contas.