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Governo Bolsonaro

Bolsonaro anuncia 13° para beneficiários do Bolsa Família

Na mesma solenidade, governo libera verbas para obras de Irmã Dulce

Publicado em 15 de Outubro de 2019 às 17:35

Publicado em 

15 out 2019 às 17:35
Jair Bolsonaro, presidente da República Crédito: Marcos Corrêa/PR
O presidente Jair Bolsonaro participa na tarde desta terça-feira(15) do anúncio do 13° salário para beneficiários do programa Bolsa Família.
Bolsonaro já havia adiantado a medida no início do governo. O pagamento do décimo terceiro será feito no mês de dezembro. À época, o Ministério da Cidadania, responsável pela gestão do programa, informou que o custo total com o pagamento extra seria de R$ 2,5 bilhões. Atualmente, mais de 13 milhões de famílias recebem o benefício.

IRMA DULCE

Na solenidade desta terça-feira(15), o governo anunciará também a liberação de recursos para as obras da Irmã Dulce. Canonizada no último domingo (13) pelo Vaticano, a Santa Dulce dos Pobres nasceu em 26 de maio de 1914, em Salvador. A soteropolitana dedicou a vida a cuidar dos mais pobres e morreu em 1992. O trabalho social iniciado por ela continua vivo e, atualmente, as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) contabilizam 2,2 milhões de procedimentos ambulatoriais por ano, e dispõem de 954 leitos em cinco hospitais.

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