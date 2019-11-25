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Relatório de Mercado Focus

Previsão para Selic de 2019 segue em 4,5%, mas vai a 4,25% para 2020

Em outubro, taxa básica de juros da economia sofreu o terceiro corte consecutivo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2019 às 12:28

Publicado em 25 de Novembro de 2019 às 12:28

Taxa Selic está no menor patamar da história Crédito: Reprodução/Web
Os economistas do mercado financeiro mantiveram suas projeções para a Selic (a taxa básica da economia) no fim de 2019, mas alteraram a expectativa para 2020. O Relatório de Mercado Focus trouxe nesta segunda-feira (18), que a mediana das previsões para a Selic este ano seguiu em 4,50% ao ano. Há um mês, estava no mesmo patamar. Já a projeção para a Selic no fim de 2020 foi de 4,50% para 4,25% ao ano, ante 4,75% de quatro semanas atrás.
No caso de 2021, a projeção permaneceu em 6,00%, ante 6,50% de um mês antes. A projeção para a Selic no fim de 2022 seguiu em 6,50%, ante 7,00% de quatro semanas antes.
Em outubro, o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC cortou a Selic em 0,50 ponto porcentual, de 5,50% para 5,00% ao ano. Foi o terceiro corte consecutivo da taxa básica. No comunicado sobre a decisão, o BC avaliou que "a consolidação do cenário benigno para a inflação prospectiva deverá permitir um ajuste adicional, de igual magnitude".
O próximo encontro do Copom ocorre em dezembro e será o último do ano. Para o início de 2020, porém, a sinalização é de que o corte pode ser menor ou nem mesmo ocorrer.

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TOP 5

No grupo dos analistas que mais acertam as projeções (Top 5) de médio prazo no Focus, a mediana da taxa básica em 2019 seguiu em 4,50% ao ano, igual a um mês antes. No caso de 2020, permaneceu em 4,00% ao ano, ante 4,25% de quatro semanas atrás.
A projeção para o fim de 2021 no Top 5 permaneceu em 6,50%. Há um mês, estava no mesmo patamar. Para 2022, a projeção do Top 5 seguiu em 6,50% ao ano, igual a um mês antes.

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