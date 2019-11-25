Previsão para Selic de 2019 segue em 4,5%, mas vai a 4,25% para 2020

Taxa Selic está no menor patamar da história Crédito: Reprodução/Web

Os economistas do mercado financeiro mantiveram suas projeções para a Selic (a taxa básica da economia) no fim de 2019, mas alteraram a expectativa para 2020. O Relatório de Mercado Focus trouxe nesta segunda-feira (18), que a mediana das previsões para a Selic este ano seguiu em 4,50% ao ano. Há um mês, estava no mesmo patamar. Já a projeção para a Selic no fim de 2020 foi de 4,50% para 4,25% ao ano, ante 4,75% de quatro semanas atrás.

No caso de 2021, a projeção permaneceu em 6,00%, ante 6,50% de um mês antes. A projeção para a Selic no fim de 2022 seguiu em 6,50%, ante 7,00% de quatro semanas antes.

Em outubro, o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC cortou a Selic em 0,50 ponto porcentual, de 5,50% para 5,00% ao ano. Foi o terceiro corte consecutivo da taxa básica. No comunicado sobre a decisão, o BC avaliou que "a consolidação do cenário benigno para a inflação prospectiva deverá permitir um ajuste adicional, de igual magnitude".

O próximo encontro do Copom ocorre em dezembro e será o último do ano. Para o início de 2020, porém, a sinalização é de que o corte pode ser menor ou nem mesmo ocorrer.

TOP 5

No grupo dos analistas que mais acertam as projeções (Top 5) de médio prazo no Focus, a mediana da taxa básica em 2019 seguiu em 4,50% ao ano, igual a um mês antes. No caso de 2020, permaneceu em 4,00% ao ano, ante 4,25% de quatro semanas atrás.