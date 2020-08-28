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Ministério da Economia

Presidente tem decidido na direção da responsabilidade fiscal, diz Guedes

O ministro sustentou que, ao mesmo tempo em que sabe da necessidade de levar adiante obras necessárias, o presidente é comprometido com a austeridade fiscal

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 18:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2020 às 18:49
Paulo Guedes, ministro da Economia
Paulo Guedes, ministro da Economia Crédito: Alan Santos/PR
ministro da Economia, Paulo Guedes, fez nesta sexta-feira (28), um discurso em que destacou a importância da responsabilidade fiscal para a retomada do crescimento. Também procurou transmitir a mensagem de que sua agenda conta com o apoio do presidente Jair Bolsonaro.
Guedes sustentou que, ao mesmo tempo em que sabe da necessidade de levar adiante obras necessárias, o presidente é comprometido com a austeridade fiscal. Ele afirmou ainda que são normais os embates entre ministros que querem fazer mais gastos e ministros fiscalistas, mas, no fim, as decisões de Bolsonaro têm sido no sentido da responsabilidade com as contas públicas e de só realizar investimentos dentro das regras fiscais.
"Estamos lutando para manter um horizonte de previsibilidade. Está claro que se os gastos foram elevados num ano, a responsabilidade fiscal exige que, passada a crise da saúde, temos que voltar a gastos normais", assinalou Guedes ao participar de conferência virtual do Instituto Aço Brasil.
O ministro aproveitou ainda para rebater os ataques à sua ideia de criar um imposto sobre transações eletrônicas, que o governo tenta desvincular da antiga CPMF.
"A ideia de que queremos aumentar imposto, criar imposto novo para políticas populistas é equívoco, é fake news, é guerra política", comentou Guedes, ao frisar que o propósito do governo é ampliar a base tributária para desonerar a folha de pagamento

TETO

O ministro disse que o teto de gastos será mantido enquanto for necessário, mas que não vê essa dispensa "por enquanto". Guedes disse que o Brasil está em uma trajetória de recuperação econômica em 'V', "como esperávamos". Para Guedes, o País conseguiu manter os "sinais vitais" da economia durante o auge da pandemia e agora eles estão sendo "reativados".
Guedes afirmou que o Brasil vai retomar o caminho das reformas, mas reconheceu que quem dá o ritmo é a política. O ministro disse ainda que o presidente Jair Bolsonaro é favorável a manter uma agenda de estímulo da economia, mas mantendo a responsabilidade fiscal.

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"O presidente dá todo apoio às reformas", disse. "O Congresso é reformista, avança conosco. Aprovamos o marco do saneamento e agora vem gás natural", acrescentou.
Segundo ele, a proposta do novo marco do gás natural deve ser votada na próxima semana pela Câmara. Guedes citou ainda os marcos do setor elétrico e da cabotagem entre os que devem ser aprovados em breve pelo Legislativo. "O horizonte de investimentos será destravado", afirmou.
Guedes disse ainda que a reforma tributária já está na comissão mista do Congresso e que o pacto federativo está no Senado. Sobre a reforma administrativa, ele afirmou que Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), estão próximos de um acordo. "O presidente disse que estamos praticamente prontos para avançar", afirmou.
Sobre os impactos da covid-19 na economia, o ministro disse que o País está "furando a primeira onda, atravessando para o lado de lá". "Praticamente acabou a conversa de falta de respiradores e máscaras", afirmou.
Guedes avaliou que o Brasil não sofreu efeitos tão fortes de um choque externo, como estimava o Fundo Monetário Internacional (FMI). "O agronegócio foi decisivo, mantiveram as exportações e as prateleiras cheias", disse.
O ministro disse que as exportações estão sendo mantidas, devido ao câmbio favorável, e que elas caíram para Argentina, Estados Unidos e Europa, mas aumentaram para Ásia e China.

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