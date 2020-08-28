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Sem discurso

Bolsonaro e Guedes participam de evento no Planalto por Dia do Voluntariado

No dia em que o governo discute o valor da prorrogação do auxílio emergencial, o ministro da Economia, Paulo Guedes, participou da cerimônia e não conversou com jornalistas

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 16:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2020 às 16:36
O presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, em cerimônia no Palácio do Planalto
O presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, em cerimônia no Palácio do Planalto Crédito: Carolina Antunes/ PR
presidente Jair Bolsonaro participou, na tarde desta sexta-feira (28), da cerimônia de celebração do Dia Nacional do Voluntariado, no Palácio do Planalto, ao lado da primeira-dama, Michelle. Bolsonaro não discursou no evento, nem falou com a imprensa.
No dia em que o governo discute o valor da prorrogação do auxílio emergencial, o ministro da Economia, Paulo Guedes, participou da cerimônia, que aconteceu no Palácio do Planalto. Guedes também não conversou com jornalistas.
Mais cedo, Bolsonaro voltou a dizer que as novas parcelas do auxílio vão ficar entre os R$ 200 inicialmente defendidos pela equipe econômica e os atuais R$ 600. O valor, de acordo com ele, pode ser "pouco para quem recebe", mas "é melhor do que nada".
"Isso não é aposentadoria, é uma ajuda emergencial. Eu sei que é pouco para quem recebe, mas ajuda, é melhor do que nada", disse o presidente na saída do Palácio da Alvorada, pela manhã.

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