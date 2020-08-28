Mourão acha difícil volta de Witzel ao governo do RJ, e Bolsonaro ironiza afastamento de ex-aliado

O presidente Jair Bolsonaro e o vice-presidente Hamilton Mourão Crédito: Alan Santos/PR

Ao chegar ao Palácio do Planalto, Mourão disse que lamenta que a população fluminense passe pela situação e avaliou que a corrupção "se enraizou no Rio de Janeiro".

"Eu lamento pelo povo do Rio de Janeiro que sofre a ausência de estado", disse. "A gente tem de buscar uma forma para reverter essa situação", acrescentou.

O general da reserva lembrou que Witzel enfrenta um procedimento de impeachment na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e disse acreditar que, diante do afastamento, o processo deve avançar.

"Eu acredito que, ao longo desses próximos seis meses, esse processo de impeachment deve avançar. Acho difícil que ele volte", disse.

Mais cedo, Bolsonaro ironizou o afastamento do governador do Rio de Janeiro, de quem se tornou desafeto.

Na entrada do Palácio da Alvorada, o presidente disse que a situação no Rio de Janeiro "está pegando" e questionou a um apoiador carioca quem está agora no comando do estado.

"O Rio está pegando. Pegou hoje. Está sabendo do Rio hoje? Quem é seu governador?", questionou o presidente ao ser indagado sobre a situação do estado.

O apoiador respondeu ao presidente que o vice-governador deve assumir agora. Na sequência, Bolsonaro comentou: "Está acompanhando".

Segundo a Procuradoria-Geral da República, além de Witzel, são alvos da operação da Polícia Federal busca o vice-governador e o presidente da Assembleia Legislativa, André Ceciliano (PT).

Os policiais também cumpriram mandado de prisão contra o presidente do PSC, Pastor Everaldo, e buscam o ex-secretário estadual Lucas Tristão, braço direito de Witzel.

A operação Tris in Idem ocorre por ordem do ministro Benedito Gonçalves, do STJ. No total, são 17 mandados de prisão, sendo 6 preventivas e 11 temporárias, e 84 de busca e apreensão.