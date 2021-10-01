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Dados expostos

Pix tem quase 400 mil chaves vazadas; é o 1° caso desde o lançamento

Segundo o BC, a ocorrência se deu em razão de "falhas pontuais em sistemas" da instituição financeira Banese, de Sergipe
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 out 2021 às 11:25

Publicado em 01 de Outubro de 2021 às 11:25

Pix: o novo sistema do Banco Central começará a funcionar no dia 16
Pix: o novo sistema do Banco Central começará a funcionar no dia 16 Crédito: Adriano Ishibashi/FramePhoto/Folhapress
Banco Central informou nesta quinta-feira, 30, que ocorreu vazamento de dados de chaves Pix sob a guarda e a responsabilidade do Banco do Estado de Sergipe S.A (Banese). Segundo o BC, a ocorrência se deu em razão de "falhas pontuais em sistemas" da instituição financeira.
"Não foram expostos dados sensíveis, tais como senhas, informações de movimentações ou saldos financeiros em contas transacionais, ou quaisquer outras informações sob sigilo bancário. As informações obtidas são de natureza cadastral, que não permitem movimentação de recursos, nem acesso às contas ou a outras informações financeiras", informou o BC por meio de nota

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Aquelas pessoas que tiveram os dados cadastrais obtidos a partir desse incidente serão notificadas, de acordo com o BC, "exclusivamente" por meio do aplicativo da instituição de relacionamento. "Nem o BC nem as instituições participantes usarão quaisquer outros meios de comunicação aos usuários afetados, tais como aplicativos de mensagem, chamadas telefônicas, SMS ou email."
O Banco Central informou ainda que adotou as ações necessárias para a apuração detalhada do caso e que serão aplicadas sanções previstas na regulação vigente.
"Mesmo não sendo exigido pela legislação vigente, por conta do baixo impacto potencial para os usuários, o BC decidiu comunicar o evento à sociedade, à vista do compromisso com a transparência que rege sua atuação", diz o BC em nota.

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