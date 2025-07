Governo prepara resposta

Pix é operação consagrada e não mudará, dirá gestão Lula aos EUA

Documento que detalha a investigação aberta pelo governo dos EUA contra o Brasil inclui Pix como uma possível prática desleal do país

BRASÍLIA - O governo Lula (PT) começou, na noite de terça-feira (15), a análise da investigação comercial aberta pelo governo Trump contra o Brasil. Apesar de ainda não estar traçada toda a estratégia, auxiliares do presidente afirmam que será preparada uma resposta sobre as operações via Pix, um dos alvos dos EUA.>

A ideia, no Palácio do Planalto, é reafirmar que essa é uma operação já consagrada e que não será modificada por interferência externa. Ainda não foi definido quem se manifestará sobre esse capítulo da investigação. Uma campanha na linha "não mexa com meu Pix" está descartada por enquanto. Mas redes sociais do governo publicaram postagem dizendo "O Pix é nosso, my friend".>