PF prende banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master

Segundo integrantes da corporação que acompanham o caso, havia uma suspeita de que o banqueiro poderia deixar o país para evitar a prisão

CONSTANÇA REZENDE

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 10:04

Banco Master
O Banco Central (BC) anunciou nesta terça-feira (18) a liquidação extrajudicial do Banco Master SA, ou seja, a interrupção das suas operações Crédito: Banco Master/Divulgação

O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso pela Polícia Federal na noite desta segunda-feira (17), em São Paulo. Segundo integrantes da corporação que acompanham o caso, havia uma suspeita de que o banqueiro poderia deixar o país para evitar a prisão. Ele se preparava para embarcar num voo para o exterior. A assessoria de Vorcaro ainda não comentou a prisão.

Segundo integrantes da corporação que acompanham o caso, havia uma suspeita de que o banqueiro poderia deixar o país para evitar a prisão

Advogados do banqueiro Daniel Vorcaro, preso no Aeroporto Internacional de Guarulhos, negaram à colunista da Folha de S.Paulo Mônica Bergamo que ele estivesse fugindo do país. Segundo profissionais que integram a defesa de Vorcaro, ele estava embarcando para os Emirados Árabes para assinar o contrato de venda do banco para investidores, anunciada na segunda (17).

A Polícia Federal também prendeu Augusto Lima, sócio de Vorcaro do Banco Master, e faz uma operação na sede do BRB, em Brasília. O banco do Distrito Federal protagonizou uma longa negociação para a compra do Master ao longo deste ano, com a compra de títulos de crédito da instituição de Vorcaro.

Lima é casado com a Flavia Peres, ex-primeira-dama do Distrito Federal e ex-ministra da Secretaria de Governo da gestão Jair Bolsonaro (PL). O Banco Central também decretou nesta terça-feira (18) regime de administração especial temporária do Master por 120 dias e liquidação do conglomerado. O banco enfrentava dificuldades depois de investir em uma série de ativos ilíquidos, como precatórios. Em maio, o Master recorreu a uma linha de liquidez de mais de R$ 4 bilhões do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

Na tentativa de evitar a liquidação, Vorcaro tentou vender o banco para o BRB, numa operação barrada pelo Banco Central. Nesta segunda-feira (17), o grupo Fictor anunciou que pretendia comprar o Master junto com investidores dos Emirados Árabes, com uma injeção de capital incial de R$ 3 bilhões. A Fictor não informou o nome desses investidores.

