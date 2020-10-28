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Alteração

Petrobras revisa política de remuneração aos acionistas

Com as alterações aprovadas, no cenário em que o endividamento bruto da companhia estiver acima de US$ 60 bilhões, poderá ser apresentada a proposta de distribuição de dividendos

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 09:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2020 às 09:24
Petrobras
Petrobras aprova a revisão da Política de remuneração aos acionistas Crédito: Reuters/Folhapress
O Conselho de Administração da Petrobras aprovou em reunião nesta terça-feira (27), a revisão da política de remuneração aos acionistas, propondo que o pagamento de dividendos seja compatível com a geração de caixa da companhia, mesmo em exercícios em que não for apurado lucro contábil.
Com as alterações aprovadas, no cenário em que o endividamento bruto da companhia estiver acima de US$ 60 bilhões, poderá ser apresentada a proposta de distribuição de dividendos, sem apuração de lucro contábil, quando se verificar redução de dívida líquida no período de doze meses anteriores, caso a administração entenda que será preservada a sustentabilidade financeira da companhia. A proposta de distribuição deverá ser limitada à redução de dívida líquida.
Em casos excepcionais, a companhia poderá propor o pagamento de dividendos extraordinários, superando o dividendo mínimo legal obrigatório ou o valor anual apurado a partir da fórmula (remuneração = 60% x (fluxo de caixa operacional  CAPEX), quando o endividamento bruto estiver inferior a US$ 60 bilhões, mesmo na hipótese de não verificação de lucro contábil.
Em todos os casos, a Petrobras informa que distribuição de dividendos deverá observar o disposto na legislação aplicável, incluindo o artigo 201 da Lei das Sociedades por Ações (Lei n. 6.404/76).
Com informações da Agência Petrobras

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