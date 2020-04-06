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Covid-19

OMC e OMA emitem comunicado em defesa de comércio de bens essenciais

As entidades disseram concordar em um trabalho conjunto que minimize a interrupção do comércio transfronteiriço de bens, em particular aqueles essenciais para combater o novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 15:16

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 15:16

Coronavírus tem provocado baixas na economia ao redor do mundo
Coronavírus tem provocado baixas na economia ao redor do mundo Crédito: Funtap - stock.adobe.com
A Organização Mundial do Comércio (OMC) e a Organização Mundial das Alfândegas (OMA) emitiram comunicado conjunto na tarde desta segunda-feira (6) em defesa do comércio internacional de bens essenciais em meio à pandemia de Covid-19.
As entidades disseram concordar em um trabalho conjunto que minimize a interrupção do comércio transfronteiriço de bens, em particular aqueles essenciais para combater o novo coronavírus.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
"Como a Covid-19 continua a se espalhar globalmente e os governos consideram novas medidas para proteger a saúde e o bem-estar de seus cidadãos, instamos os membros a garantirem que qualquer nova ação de fronteira seja direcionada, proporcional, transparente e não discriminatória", diz o comunicado.

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