OMC e OMA emitem comunicado em defesa de comércio de bens essenciais

Coronavírus tem provocado baixas na economia ao redor do mundo Crédito: Funtap - stock.adobe.com

A Organização Mundial do Comércio (OMC) e a Organização Mundial das Alfândegas (OMA) emitiram comunicado conjunto na tarde desta segunda-feira (6) em defesa do comércio internacional de bens essenciais em meio à pandemia de Covid-19.

As entidades disseram concordar em um trabalho conjunto que minimize a interrupção do comércio transfronteiriço de bens, em particular aqueles essenciais para combater o novo coronavírus.