Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Moares dá 48 horas para PRF informar efetivo nas rodovias desde 28 de outubro
Protestos bolsonaristas

Moares dá 48 horas para PRF informar efetivo nas rodovias desde 28 de outubro

Informações devem ser apresentados por Estado e conter dados de eventuais recrutamentos para o dia da eleição
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 nov 2022 às 17:04

Publicado em 04 de Novembro de 2022 às 17:04

Marcelo Rocha
BRASÍLIA - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta sexta-feira (4) que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informe em prazo de 48 horas o número de policiais nas estradas desde o dia 28 de outubro, antevéspera do segundo turno das eleições.
As informações deverão ser apresentadas por estado e conter dados sobre os eventuais recrutamentos realizados para o dia da votação, domingo (30), "devendo haver detalhamento das lotações de origem dos policiais, bem como para onde foram enviados em missão", segundo Moraes.
Caminhoneiros apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) protestam e bloqueiam trechos da rodovia Castelo Branco, na altura de Barueri, na Grande São Paulo, nesta terça-feira.
Caminhoneiros apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) protestam e bloqueiam trechos da rodovia Castelo Branco, na Grande São Paulo  Crédito: Francisco Cepeda/Folhapress - 01/11/2022
A ordem foi dada nos autos de uma ação movida pela Confederação Nacional do Transporte, a mesma que motivou, na noite da segunda (31), a decisão do ministro para que a PRF agisse de forma efetiva no enfrentamento aos protestos golpistas nas rodovias do país.
Apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) deram início aos protestos na noite de domingo (30), logo após o anúncio da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas urnas. As manifestações se intensificaram no dia seguinte e foram registrados mais de 400 pontos de bloqueio.
Vídeos que circularam nas redes sociais mostraram policiais rodoviários apenas monitorando os protestos e alguns em conversas amistosas com os manifestantes. 
A Folha mostrou que o número de policiais rodoviários federais que atuaram nas estradas do país na última segunda foi similar ao de outras segundas de outubro.
Estavam na escala do dia seguinte ao segundo turno das eleições 2.310 agentes. Em outras três segundas-feiras do mês (3, 10 e 24), os efetivos da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram de 2.018, 2.271 e 2.333 agentes, respectivamente. Portanto, não houve reforço imediato para o atendimento à situação emergencial.

Veja Também

PRF diz que todas as rodovias do país estão livres de bloqueios totais

A polícia ampliou o efetivo somente na terça (1º), chegando a 3.327 agentes, após determinação do presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Alexandre de Moraes. Os dados incluem todos os policiais que, nas 24 horas da data, atuaram nas rodovias.
Procurada, a PRF afirmou que não pode disponibilizar dados sobre a quantidade de policiais "por conta do dever legal de guardar sigilo sobre informações que possam vir a ferir a segurança orgânica da instituição e de seus servidores".
Disse ainda que "vem trabalhando incansavelmente para restabelecer o fluxo nas rodovias federais com um incremento de 400% em seu efetivo".

LEIA MAIS 

MPF pede que PRF identifique manifestantes que atuam em bloqueios no ES

Por que o TSE proibiu a PRF de fazer operações durante eleições?

Em Alagoas, agência reguladora do transporte diz que fiscalização da PRF teve 'caráter intimidatório'

Moraes proíbe operações da PF e PRF que envolvam transporte público no dia da eleição

No ano da fome, 500 mil litros de leite serão perdidos por dia devido aos protestos golpistas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

PRF STF Protestos Alexandre de Moraes Eleições 2022 Bolsonaristas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade
Editais e Avisos - 09/04/2026
Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados