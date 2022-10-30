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Eleições 2022

Em Alagoas, agência reguladora do transporte diz que fiscalização da PRF teve 'caráter intimidatório'

A Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Alagoas (Arsal) divulgou na tarde deste domingo (30) um ofício em que relata denúncias de motoristas sobre a ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao transporte de eleitores.

Publicado em 30 de Outubro de 2022 às 18:19

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 out 2022 às 18:19

  • Josué Seixas

A Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Alagoas (Arsal) divulgou na tarde deste domingo (30) um ofício em que relata denúncias de motoristas sobre a ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao transporte de eleitores.
Posto da PRF na Serra
Posto da PRF na Serra Crédito: Fernando Madeira
"Em razão dos bloqueios realizados pela Polícia Rodoviária Federal, além de atraso nos serviços, já foram verificados diversos problemas no funcionamento deste, como retiradas de passageiros ou mesmo cadastramentos dos ocupantes dos veículos pelos policiais. (...) Alguns fiscais relataram que motoristas têm apontado que a atuação da Polícia Rodoviária Federal apresenta caráter intimidatório contra a prestação do serviço", diz trecho do ofício.
Questionada, a PRF não respondeu ao contato da reportagem. O Ministério Público Eleitoral de Alagoas enviou ofício ao Superintendente da PRF no estado para que preste informações sobre a operação neste segundo turno.

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