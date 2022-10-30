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Operações da PRF

Human Rights Watch manifesta preocupação com denúncias sobre blitz da PRF

"Estamos muito preocupados com denúncias de operações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que supostamente estão impedindo ou atrasando o acesso aos locais de votação de eleitores que usam transporte público", diz a organização

Publicado em 30 de Outubro de 2022 às 18:01

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 out 2022 às 18:01
SÃO PAULO, SP - A organização Human Rights Watch manifestou preocupação com denúncias de que operações da Polícia Rodoviária Federal impediram ou atrasaram o acesso ao local de votação.
"Estamos muito preocupados com denúncias de operações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que supostamente estão impedindo ou atrasando o acesso aos locais de votação de eleitores que usam transporte público".

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A ONG destacou ainda que no sábado (29) o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) proibiu qualquer operação da PRF relacionada ao transporte público de eleitores.
"As autoridades deveriam cumprir imediatamente as decisões do TSE, suspender todas as operações que possam levar à supressão do direito ao voto dos eleitores brasileiros e garantir que possam exercê-lo com liberdade e segurança".

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