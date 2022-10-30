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Eleições 2022

Moraes proíbe operações da PF e PRF que envolvam transporte público no dia da eleição

Ministro afirma em sua decisão que o descumprimento da decisão poderá acarretar a responsabilização criminal dos diretores das corporações por desobediência e crime eleitoral.

Publicado em 30 de Outubro de 2022 às 07:59

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 out 2022 às 07:59
O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), proibiu em decisão na noite deste sábado (29) a realização de qualquer operação pela Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal contra veículos utilizados no transporte público de eleitores.
Como mostrou a coluna da Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo, o deputado federal Paulo Teixeira (PT) pediu providências ao TSE para impedir a atuação da PF e da PRF em favor da campanha de Jair Bolsonaro (PL).
Alexandre de Moraes
Alexandre de Moraes Crédito: Antonio Augusto / TSE
Moraes afirma em sua decisão que o descumprimento da decisão poderá acarretar a responsabilização criminal dos diretores das corporações por desobediência e crime eleitoral.
O ministro também proibiu da divulgação do resultado de operações da PF relacionadas às eleições. Nesse caso, Moraes também aponta a possibilidade de responsabilização criminal do diretor-geral da PF.

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