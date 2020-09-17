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Compra do serviço

Ministro diz que 5 empresas de varejo e logística têm interesse em comprar Correios

A estatal está inscrita no programa de desestatização do governo federal mas, para sua venda, será preciso modificar a Constituição

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 08:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2020 às 08:38
Agências dos Correios vão fazer cadastro do auxílio emergencial de R$ 600
Cinco grupos estão interessados na compra do serviço postal dos Correios Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O ministro das Comunicações, Fabio Faria (PSD-RN), afirmou nesta quarta-feira (16) que cinco grupos estão interessados na compra do serviço postal dos Correios. Dentre eles estão Magazine Luiza e os estrangeiros Amazon, DHL e Fedex.
A estatal está inscrita no programa de desestatização do governo federal mas, para sua venda, será preciso modificar a Constituição para permitir que a entrega de correspondências seja feita por uma empresa privada. Hoje é competência exclusiva da União.
"Quem comprar vai ter de continuar entregando [correspondências] em Tabatinga (AM), Macapá (AP), Santarém (PA) e Caixas do Sul (RS)", disse Faria em uma live realizada pelo site de investimentos Traders Club.
"Ainda estamos discutindo composição acionária, mas será decidido pelo Congresso Nacional. O importante é que há cinco players interessados."
O ministro disse que o interesse desses grupos demonstra que não haverá "processo vazio na privatização" dos Correios, mesmo diante da obrigação da entrega postal, um serviço em franca decadência.
"Eles sabem que vão receber esse ônus, mas o bônus também. {Os Correios] são uma empresa saudável que deu R$ 640 milhões de Ebitda [lucro antes de juros, impostos, amortizações e depreciações] ano passado."

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