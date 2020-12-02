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Levantamento

Menos de 8% dos municípios fizeram privatizações, diz IBGE

Um mesmo município pode ter realizado mais de uma operação classificada pelo IBGE como desestatização
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2020 às 13:50

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 13:50

IBGE abriu seleção para profissionais que atuarão no Censo Demográfico 2020
Segundo IBGE, apenas 8 municípios venderam empresas públicas no período Crédito: IBGE
Levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que 431 municípios fizeram concessões ou venda de ativos ao setor privado em um período de 24 meses anteriores à pesquisa, realizada de abril a setembro de 2019. Isso representa 7,7% dos 5.570 locais pesquisados.
Apenas 8 municípios venderam empresas públicas no período. A venda de imóveis foi citada por 88 administrações.
Em 252, houve transferências da prestação do serviço público à iniciativa privada por prazo determinado com cobrança suficiente para remunerar o concessionário, o que o IBGE classifica como concessões comuns.
Há ainda 170 administrações que realizaram parcerias público-privadas, um tipo de concessão em que há algum tipo de pagamento pelo ente público ao concessionário para compensar a ausência de uma tarifa ou a cobrança insuficiente para remunerar a operação.
Um mesmo município pode ter realizado mais de uma operação classificada pelo IBGE como desestatização. Quase 30% dos municípios com mais de 500 mil habitantes fez alguma dessas operações.

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Os dados são parte da Pesquisa de Informações Básicas Municipais do instituto, que pela primeira vez abordou essa questão.
O capítulo sobre recursos para gestão mostra ainda que quase 6% dos municípios não cobram IPTU (imposto sobre imóveis), percentual que vem se mantendo praticamente estável desde o levantamento de 2012. Não cobravam nenhum tipo de tributo 6,8% das administrações, percentual superior aos 6,3% da pesquisa de 2015, mas abaixo dos 7,6% de 2012.
Entre os 376 municípios que não cobravam nenhum tributo em 2019, 365 tinham até 50 mil habitantes.
O IBGE mostra ainda que, em 2019, 62,5% das municipalidades utilizavam incentivos à implantação de empreendimentos, como isenção de IPTU, ISS e taxas ou cessão e doação de terrenos.

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