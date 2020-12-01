Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • 7,6 milhões de pessoas trabalhavam de forma remota em outubro, diz IBGE
Home office

7,6 milhões de pessoas trabalhavam de forma remota em outubro, diz IBGE

O porcentual de mulheres que estão em trabalho remoto foi de 13,4%, contra uma fatia de 6,9% entre os homens
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2020 às 14:00

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 14:00

Jovem acessa computador
7,6 milhões de pessoas trabalhavam em home office no mês de outubro Crédito: marymarkevich/ Freepik
Em outubro, 7,6 milhões de pessoas trabalhavam em home office, ante 8,1 milhões de pessoas em setembro, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Covid (Pnad Covid-19) mensal, iniciada em maio pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Em apenas um mês, 477 mil pessoas deixaram de trabalhar remotamente. A região Norte tinha o menor porcentual de pessoas ocupadas trabalhando remotamente (4,1%) e o Sudeste, o maior (12,4%).
O porcentual de mulheres que estão em trabalho remoto foi de 13,4%, contra uma fatia de 6,9% entre os homens. Entre as pessoas que não tinham completado o ensino fundamental, apenas 0,4% trabalhavam remotamente, enquanto que essa fatia entre os trabalhadores com nível superior completo ou pós-graduação era de 30,0%.
Dos 84,1 milhões de ocupados em outubro, 4,7 milhões estavam afastados do trabalho, sendo 2,3 milhões deles por causa do distanciamento social.
Em outubro, 94,4% da população ocupada não estavam afastados do trabalho que tinham, contra uma fatia de 93,5% em setembro.
Entre os afastados, cerca de 900 mil pessoas estavam sem a remuneração do trabalho, o equivalente a 19,2% do total de pessoas ainda afastadas do trabalho que tinham. Em setembro, esse porcentual era de 19,8%.

Veja Também

Redução no auxílio pressiona, e 2,7 milhões de brasileiros buscam emprego

Bolsa tem queda de 1,52%, aos 108.893,32 pts, mas ganho mensal é de 15,90%

Dólar cai 6,8% em novembro e real tem melhor desempenho entre emergentes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta
Show da banda Guns N'Roses, em Cariacica, arrastou milhares de fãs
Show do Guns em Cariacica: o Klebão pocou!
Imagem de destaque
Justiça do ES afasta policial civil acusado de vazar dados para o tráfico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados