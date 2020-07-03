Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Marinho diz em live com Bolsonaro que reforma tributária é a mais importante
Retomada

Marinho diz em live com Bolsonaro que reforma tributária é a mais importante

Ministro do Desenvolvimento Regional também citou a necessidade de alteração de 'marcos regulatórios' que poderiam facilitar investimentos em setores da infraestrutura, como ferrovias e gás
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2020 às 21:18

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 21:18

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, afirmou nesta quinta-feira (2) que a reforma tributária é a mais importante a ser retomada, dentre várias iniciativas econômicas pretendidas pelo governo Jair Bolsonaro. A afirmação do ministro foi feita ao lado do presidente, em live transmitida nas redes sociais.
Rogério Marinho
Rogério Marinho falou em live semanal do presidente Crédito: Luis Macedo/Câmara dos Deputados
"Eu acredito que é o mais importante neste momento, e que haja essa sinergia com o parlamento, seria a mudança ou a simplificação da nossa legislação tributária. Não sei se é possível este ano, mas com certeza pode-se iniciar agora e ser concluído no primeiro semestre do ano subsequente", disse Marinho. Além da reforma tributária, Marinho citou a necessidade de alteração de "marcos regulatórios" que poderiam facilitar investimentos em setores da infraestrutura, como ferrovias e gás.
A fala do ministro endossada pelo presidente Jair Bolsonaro, que disse ver no sistema tributário do País um dos maiores entraves a empreendedores. "Esse é o grande problema do Brasil; carga tributária, burocracia, você desiste de investir. Depois que quebra é uma dificuldade enorme para ficar livre das pendências. Isso (reforma tributária) devemos fazer para facilitar a vida de quem quer empreender no Brasil", defendeu Bolsonaro.

Veja Também

"Pandemia cria ambiente favorável para aprovar reforma tributária", diz Maia

Retomada deve incluir reforma tributária sobre renda e folha de pagamento

Pandemia vai redesenhar reforma tributária, diz vice-líder de Bolsonaro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados