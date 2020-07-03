Marinho diz em live com Bolsonaro que reforma tributária é a mais importante

"Eu acredito que é o mais importante neste momento, e que haja essa sinergia com o parlamento, seria a mudança ou a simplificação da nossa legislação tributária. Não sei se é possível este ano, mas com certeza pode-se iniciar agora e ser concluído no primeiro semestre do ano subsequente", disse Marinho. Além da reforma tributária, Marinho citou a necessidade de alteração de "marcos regulatórios" que poderiam facilitar investimentos em setores da infraestrutura, como ferrovias e gás.