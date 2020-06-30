Maia sobre prorrogação de auxílio: 'São duas parcelas de R$ 600'

Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, em sessão virtual Crédito: Najara Araujo/Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), reforçou reiteradamente que a prorrogação do auxílio emergencial , anunciada em cerimônia pelo Palácio do Planalto nesta tarde, corresponde a duas parcelas de R$ 600 e rechaçou fracionamento desse valor.

"São duas prestações de R$ 600, mas às vezes fica criando confusão e isso acaba gerando insegurança nas pessoas. São duas parcelas de R$ 600. É isso que está assinado certamente no decreto e é isso que a lei autoriza", disse. "Quando você fala em fracionamento, pode gerar alguma certa insegurança para as pessoas e também, em alguns casos, uma aglomeração desnecessária de pessoas nas filas bancárias", afirmou.

O deputado participou da cerimônia no Palácio do Planalto de anúncio da prorrogação do auxílio. "Quando o governo vai ao encontro ao que temos defendido, também temos de estar junto", disse.