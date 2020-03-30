Maia: preocupação com auxílio emergencial de R$ 600 é a logística

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, postou no Twitter que "os mais necessitados têm pressa"

"Nossa preocupação agora é com a logística: fazer chegar às mãos dos beneficiários esses recursos. Estaremos vigilantes para que isso ocorra com a brevidade necessária. Os mais necessitados têm pressa", escreveu o deputado no Twitter.