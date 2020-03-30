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Coronavírus

Maia: preocupação com auxílio emergencial de R$ 600 é a logística

Presidente da Câmara disse que estará vigilante para que recursos cheguem a quem precisa

Publicado em 30 de Março de 2020 às 20:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2020 às 20:53
Momentos depois de o Senado aprovar o auxílio emergencial para vulneráveis de R$ 600, podendo chegar a R$ 1.200, para mulheres provedoras do lar, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), demonstrou preocupação com a logística da operação.
Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia
Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, postou no Twitter que "os mais necessitados têm pressa" Crédito: Michel Jesus/ Câmara dos Deputados
"Nossa preocupação agora é com a logística: fazer chegar às mãos dos beneficiários esses recursos. Estaremos vigilantes para que isso ocorra com a brevidade necessária. Os mais necessitados têm pressa", escreveu o deputado no Twitter.

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Maia também comemorou a aprovação do projeto. "Uma vitória do Congresso. O Senado aprovou o auxílio emergencial de até R$ 1200 para os trabalhadores informais. Falta apenas a sanção do presidente que acreditamos não demorará", afirmou.

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