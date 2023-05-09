Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • LinkedIn demite mais de 700 funcionários e encerra aplicativo na China
Cortes

LinkedIn demite mais de 700 funcionários e encerra aplicativo na China

Em uma carta aos funcionários, o CEO do LinkedIn, Ryan Roslansky, disse que desligamento vai impactar as equipes de venda, operações e suporte
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 mai 2023 às 14:02

Publicado em 09 de Maio de 2023 às 14:02

SÃO PAULO, SP - O LinkedIn anunciou na segunda-feira (8) que vai demitir 716 funcionários e encerrar seu aplicativo na China.
O LinkedIn diz que o corte de funcionários tem relação com uma "oscilação de demanda". No ano passado, a empresa registrou aumento na receita em todos os trimestres.
Aplicativo LinkedIn
Aplicativo LinkedIn Crédito: Pixabay
Em uma carta aos funcionários, o CEO do LinkedIn, Ryan Roslansky, disse que o corte vai impactar as equipes de venda, operações e suporte. Segundo ele, as demissões têm como objetivo simplificar as operações e tornar mais rápida a tomada de decisões.
Ele também diz que o LinkedIn vai ampliar a contratação de fornecedores. Um porta-voz afirmou à Reuters que os fornecedores assumiriam trabalhos já existentes e os novos.
Roslansky também diz que as mudanças resultariam na criação de 250 novos empregos e que funcionários afetados pelos cortes seriam elegíveis para se candidatar a essas funções. Cerca de 20 mil pessoas trabalham no LinkedIn.
Também será encerrado o InCareer, aplicativo desenvolvido para a China para busca de emprego e conexão entre profissionais. O LinkedIn perdeu espaço nos últimos anos após o lançamento de vários aplicativos locais inovadores.
"Apesar do nosso progresso inicial, o InCareer enfrentou uma concorrência feroz e um clima macroeconômico desafiador, o que nos levou à decisão de descontinuar o serviço na China", diz nota divulgada pela empresa.

Veja Também

WhatsApp testa transcrição automática de mensagens em áudio

WhatsApp passar a permitir que uma conta seja usada em até 4 celulares

O misterioso reaparecimento dos selos azuis em algumas das contas do Twitter com mais seguidores

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Desemprego Linkedin China Agências Núcleo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados