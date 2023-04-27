WhatsApp testa transcrição automática de mensagens em áudio

WhatsApp lançou recurso de transcrição automática de mensagens em áudio Crédito: Divulgação

WhatsApp lançou recurso de transcrição automática de mensagens em áudio, relatam pessoas com acesso à atualização nas redes sociais desde quarta-feira (26). A funcionalidade facilita receber mensagens quando não é possível ouvi-las e aumenta a acessibilidade a pessoas com deficiência auditiva.

Procurada, a Meta, dona do WhatsApp, diz que não comenta rumores. Assim, não é possível saber quantos usuários já têm a opção de transcrever os áudios de forma automática nem qual foi o critério de seleção do grupo de teste.

O site especializado WABetaInfo noticiou em setembro de 2021 que o WhatsApp trabalhava em um recurso do gênero. O aplicativo já hospedava bots capazes de transcrever áudios, mas o resultado apresentou erros.

O profissional de relações públicas Mateus Pacheco diz ter ganhado acesso, nesta quinta-feira (27), à transcrição automática na versão normal e mais atualizada do WhatsApp. Ele celebra a novidade, já que não vai mais precisar ouvir os áudios.

"Ele ainda entende algumas coisas erradas, mas já é uma ajuda", avaliou Pacheco.

As primeiras publicações sobre a novidade no Twitter são da tarde de quarta-feira (26).