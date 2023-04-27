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Recurso

WhatsApp testa transcrição automática de mensagens em áudio

Por enquanto, a função está disponível para um pequeno grupo de usuários; além da facilidade, recurso também aumenta a acessibilidade a pessoas com deficiência auditiva

Publicado em 27 de Abril de 2023 às 18:02

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 abr 2023 às 18:02
Mulher segura celular com acesso ao WhatsApp
WhatsApp lançou recurso de transcrição automática de mensagens em áudio Crédito: Divulgação
WhatsApp lançou recurso de transcrição automática de mensagens em áudio, relatam pessoas com acesso à atualização nas redes sociais desde quarta-feira (26). A funcionalidade facilita receber mensagens quando não é possível ouvi-las e aumenta a acessibilidade a pessoas com deficiência auditiva.
Procurada, a Meta, dona do WhatsApp, diz que não comenta rumores. Assim, não é possível saber quantos usuários já têm a opção de transcrever os áudios de forma automática nem qual foi o critério de seleção do grupo de teste.
O site especializado WABetaInfo noticiou em setembro de 2021 que o WhatsApp trabalhava em um recurso do gênero. O aplicativo já hospedava bots capazes de transcrever áudios, mas o resultado apresentou erros.
O profissional de relações públicas Mateus Pacheco diz ter ganhado acesso, nesta quinta-feira (27), à transcrição automática na versão normal e mais atualizada do WhatsApp. Ele celebra a novidade, já que não vai mais precisar ouvir os áudios.
"Ele ainda entende algumas coisas erradas, mas já é uma ajuda", avaliou Pacheco.
As primeiras publicações sobre a novidade no Twitter são da tarde de quarta-feira (26).
O site WABetaInfo também havia divulgado em 2021 que a transcrição ficaria armazenada no próprio aplicativo. Dessa forma, os desenvolvedores do WhatsApp ou do sistema operacional do celular (Android ou iPhone) permanecem sem acesso ao conteúdo do áudio, por questões de privacidade

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