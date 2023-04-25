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Novo recurso

WhatsApp passar a permitir que uma conta seja usada em até 4 celulares

A função, chamada de modo companheiro, será liberada para todos os usuários nas próximas semanas; veja como usar

Publicado em 25 de Abril de 2023 às 12:27

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 abr 2023 às 12:27
SÃO PAULO, SP - O WhatsApp lançou nesta terça-feira (25) um novo modo que permite conectar até quatro celulares a uma única conta. A funcionalidade estava disponível para testadores desde abril e será liberada para todos os usuários nas próximas semanas.
A função, chamada de modo companheiro, estará disponível em aparelhos Android e IOS, sistema operacional de iPhones e iPads.
Celular com aplicativo WhatsApp
WhatsApp bane usuários por uso de versão pirata Crédito: Pixabay
O recurso entrou em teste apenas para a versão Android no dia 10 de abril, segundo informações do site especializado WABetaInfo. Os testadores, no entanto, conseguiam usar um celular Android para se conectar a contas usadas em iPhones.
Para vincular um segundo dispositivo Android a conta de WhatsApp, os testadores precisam seguir estes passos:
  • No seu segundo telefone, baixe o WhatsApp Messenger (Google Play e App Store) ou WhatsApp Business (Google Play e App Store). 
  • Na tela de acesso a conta do aplicativo, selecione o botão de reticências ("...") no canto direito superior da tela do aplicativo e selecione a opção "Conecte-se a um aparelho" 
  • Abra o WhatsApp no seu dispositivo principal, vá às "Configurações" e selecione "Aparelhos conectados" 
  • Aponte o dispositivo para o QR Code exibido na tela do celular secundário 
O processo é similar ao meio de conexão ao WhatsApp Web. O limite de quatro dispositivos conectados a um único perfil no aplicativo também vale para o acesso por computadores via internet.
Em comunicado, o WhatsApp diz que lançará nas próximas semanas uma maneira alternativa de se conectar a dispositivos complementares. "O usuário poderá inserir seu número de telefone no WhatsApp Web para receber um código único e usá-lo para permitir a conexão do dispositivo, em vez de precisar ler um código QR."
A conexão do WhatsApp a um novo telefone sincroniza o histórico de bate-papo em todos os dispositivos vinculados.
Cada telefone vinculado se conecta ao WhatsApp de forma independente, para garantir a criptografia de ponta a ponta das mensagens, mídias e chamadas pessoais. Caso o celular principal fique inativo por um longo período, o WhatsApp desconecta todos os dispositivos complementares de forma automática.
Os demais aparelhos conectados a conta ainda podem gerenciar listas de transmissão e postar atualizações de status.

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