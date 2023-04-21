WhatsApp vai permitir salvar mensagens temporárias; veja como funciona

SÃO PAULO, SP - O WhatsApp anunciou nesta quarta-feira (20) o lançamento do recurso "Salvar na Conversa", que permitirá aos usuários salvar mensagens de conversas temporárias.

Segundo a empresa, a função vai oferecer mais flexibilidade aos usuários, permitindo que eles guardem conteúdos importantes, como endereços e arquivos de áudio, sem precisar desabilitar o modo temporário.

Nessa configuração, os envios desapareçem automaticamente após 24 horas, sete dias ou três meses. Mensagens enviadas ou recebidas antes da ativação não são afetadas.

Novo recurso do WhatsApp permite salvar mensagens de conversas temporárias Crédito: Divulgação/WhatsApp

O remetente, contudo, continuará tendo controle sobre as mensagens — ele pode decidir se outros participantes da conversa podem salvá-las ou não. Se alguém decidir salvar uma mensagem e o remetente não permitir, a mensagem será excluída para todos os participantes.

Nos grupos, os administradores poderão escolher se apenas eles ou se todos os participantes terão autorização para gravar as mensagens.

Os conteúdos salvos serão marcados como Favoritos, e o usuário poderá vê-los, organizados por conversa, na pasta "Mensagens Salvas". O recurso será lançado globalmente nas próximas semanas.