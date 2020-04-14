Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Líderes atuam para mudar MP do Emprego Verde e Amarelo e tentar acordo
Votação de Medida Provisória

Líderes atuam para mudar MP do Emprego Verde e Amarelo e tentar acordo

Líderes da Câmara tentam acordo para votação, já que oposição está contra a proposta original do governo Bolsonaro e avisou que irá obstruir os trabalhos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2020 às 15:33

Publicado em 14 de Abril de 2020 às 15:33

Lideranças da Câmara tentam chegar a um acordo sobre a Medida Provisória (MP) do Emprego Verde e Amarelo nesta terça-feira (14), antes do início da sessão, que estava agendada para 10 horas. A oposição está contra a proposta original do governo de Jair Bolsonaro e avisou que irá obstruir os trabalhos.
carteira de trabalho
Carteira de trabalho:  MP flexibiliza regras para contratação de jovens e maiores de 55 anos Crédito: Reprodução internet
Segundo fontes, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), atua para tentar alterar alguns pontos do texto antes de ir ao plenário. A tentativa é acatar mudanças sugeridas pelo menos de parte da oposição, do PSB e PDT.
O líder do PSB, Alessandro Molon (RJ), pediu ao relator a retirada de um trecho que prevê que acordos coletivos de trabalho prevalecem sobre a legislação ordinária e sobre decisões da Justiça.
"Em qualquer contexto, já seria inaceitável colocar acordos, mesmo que coletivos, acima da lei e das decisões judiciais. No meio de uma crise gravíssima como essa, então, é um absurdo completo. Os trabalhadores terminariam a crise sem direito algum", disse Molon ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Veja Também

Governo e relator negociam ampliação do Trabalho Verde e Amarelo

Contrato Verde Amarelo chega deformado para votação no Congresso

Entenda o programa Verde Amarelo que prevê abrir emprego para jovens

A medida foi aprovada por comissão mista do Congresso no dia 17 de março. Chamado pela equipe econômica de "Emprego Verde e Amarelo", o plano tem o objetivo de gerar vagas para jovens que ainda não tiveram seu primeiro emprego.
O governo espera criar 1,8 milhão de empregos com a medida até o final de 2022. A proposta precisa ser aprovada até o dia 20 deste mês pela Câmara e pelo Senado para não perder a validade.
A proposta cria um novo regime de trabalho com salário limitado a 1,5 salário mínimo (R$ 1.567,50) por dois anos, com a redução da contribuição previdenciária patronal de 20% para zero, além do salário-educação e da contribuição social para as entidades do Sistema S.
O contrato Verde Amarelo reduz ainda a alíquota de contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)  paga pelo empregador sem desconto nos salários  de 8% para 2%.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas
Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta
Imagem de destaque
Fim da escala 6x1, produtividade estagnada e atraso social

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados