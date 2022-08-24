Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Liberados R$ 20 bi para precatórios de aposentados do INSS e servidores federais
Dívidas judiciais

Liberados R$ 20 bi para precatórios de aposentados do INSS e servidores federais

Lote é destinado a quem venceu ação judicial contra o governo federal; ao todo, o dinheiro irá para 196.019 beneficiários de um total 115.392 processos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 ago 2022 às 17:29

Publicado em 24 de Agosto de 2022 às 17:29

CRISTIANE GERCINA

SÃO PAULO - O Conselho da Justiça Federal (CJF) liberou R$ 20 bilhões para o pagamento de precatórios alimentares de 2022, o que inclui valores devidos a aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e a servidores federais que venceram ações contra o governo.
Precatórios são dívidas judiciais acima de 60 salários mínimos. Neste ano, o total liberado é menor do que previsto, uma vez que a PEC dos Precatórios estabeleceu limites para as despesas com ações judiciais.
Dinheiro: notas de R$ 50 reais
Precatórios são dívidas do governo acima de 60 salários mínimos Crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil
A previsão inicial era que o governo destinasse R$ 32,4 bilhões para esses atrasados, valor 25% menor do solicitado pelo Judiciário para 2022, de R$ 42,8 bilhões. No entanto, a verba liberada é ainda menor, de R$ 25 bilhões - incluindo ações alimentares e demais precatórios federais. Ao todo, o dinheiro será liberado para 196.019 beneficiários de um total 115.392 processos.

QUANDO OS PRECATÓRIOS DE 2022 SERÃO PAGOS

Os valores começarão a ser depositados pelos Tribunais Regionais Federais (TRFs) a partir do dia 31 de agosto. A maioria dos tribunais, porém, deve fazer os pagamentos apenas em setembro. Recebe neste lote quem venceu ação contra o INSS e teve a ordem de pagamento do juiz emitida entre os dias 2 de julho de 2020 e 1º de julho de 2021.
Dos R$ 20 bilhões para precatórios alimentares, R$ 11,2 bilhões são para 104.599 segurados do INSS que venceram 72.213 processos de benefícios previdenciários, assistenciais ou por incapacidade.
No TRF-3 (Tribunal Regional da 3ª Região), que atende São Paulo e Mato Grosso do Sul, o pagamento dos precatórios deste ano está previsto para o início de setembro. Serão pagos mais de R$ 4,7 bilhões a cerca de 43,8 mil beneficiários.
No TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), responsável por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o saque dos valores estará disponível a partir de quarta-feira (31). Serão disponibilizados R$ 3,4 bilhões, dos quais R$ 2,8 bilhões referem-se a processos previdenciários.
"Este valor corresponde a 48,31% do total que seria necessário para a quitação integral dos débitos de 2022, tendo em vista a limitação orçamentária instituída pela Emenda Constitucional 114", informa, em nota, o tribunal.
O TRF-5 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região), que atende parte dos estados do Nordeste, informa que os valores deverão estar disponíveis a partir do dia 12 de setembro. O tribunal não detalhou o total que será pago nem o número de beneficiários.
Procurados, os TRFs 1 e 2, e o recém-criado TRF-6, em Minas Gerais, não responderam.

PAGAMENTO POR TRF

  • 1ª REGIÃO (DF, MG, GO, TO, MT, BA, PI, MA, PA, AM, AC, RR, RO, AP) 
Total geral: R$ 10.807.404.755,87 (27.308 processos, com 42.877 beneficiários) 
Previdenciárias e assistenciais: R$ 2.615.670.770,90 (16.556 processos, com 22.191 beneficiários)
  • 2ª REGIÃO (RJ e ES) 
Total geral: R$ 2.731.119.268,69 (9.983 processos, com 16.176 beneficiários) 
Previdenciárias e assistenciais: R$ 1.015.451.967,34 (5.303 processos, com 8.846 beneficiários)
  • 3ª REGIÃO (SP e MS)  
Total geral: R$ 4.691.442.357,67 (31.752 processos, com 43.872 beneficiários) 
Previdenciárias e assistenciais: R$ 4.201.515.422,65 (28.024 processos, com 38.372 beneficiários)
  • 4ª REGIÃO (RS, PR e SC) 
Total geral: R$ 3.428.599.862,89 (26.227 processos, com 42.305 beneficiários) 
Previdenciárias e assistenciais: R$ 2.801.448.589,40 (18.958 processos, com 29.352 beneficiários)
  • 5ª REGIÃO (PE, CE, AL, SE, RN e PB) 
Total geral: R$ 3.396.185.100,62 (20.122 processos, com 50.789 beneficiários) 
Previdenciárias e assistenciais: R$ 517.472.890,98 (3.372 processos, com 5.838 beneficiários)

COMO É FEITO O PAGAMENTO DOS ATRASADOS

Após a publicação da emenda constitucional 114, o pagamento dos precatórios deve obedecer à seguinte ordem:
  1. Primeiro, os precatórios alimentícios com limite de até três vezes o teto das RPVs (Requisições de Pequeno Valor) para beneficiários a partir de 60 anos de idade ou com deficiência ou doença grave, o que dá R$ 218.160 neste ano. 
  2. Depois, serão pagos os demais precatórios de natureza alimentícia, também limitados a até três vezes o valor da RPV de 2022, o que dá 180 salários mínimos.
  3. Em terceiro lugar vêm as demais dívidas alimentícias e, na sequência, os outros precatórios.
O depósito do dinheiro é feito na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil em conta aberta no nome do beneficiário ou de seu advogado. Para saber se irá receber neste lote e o valor que será pago, o cidadão deve fazer a consulta no site do TRF de sua região.
Há casos em que é preciso solicitar ao juiz do caso o alvará de levantamento para ações que correram nos Tribunais de Justiça dos estados.

POLÊMICA BARROU PAGAMENTO DOS VALORES NESTE ANO

O pagamento dos precatórios federais estava previsto para a primeira quinzena de agosto, mas foi suspenso pela Justiça Federal após ao Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) acionar o órgão para pedir que o pagamento de honorários dos advogados não fosse adiado.
A categoria temia não receber o dinheiro, já que a consulta em sites dos TRFs mostrava que advogados não prioritários não estariam na lista de pagamento da PEC. A suspensão ocorreu em 22 de julho. No dia 2 de agosto, em sessão do CJF, os magistrados decidiram que os honorários devem ser pagos na mesma data do precatório do autor da ação.

LEIA MAIS 

Precatórios do INSS podem ser pagos só em setembro

Segurado do INSS é surpreendido com perícia cancelada em Vitória

Senado aprova regras que podem dispensar perícia médica do INSS

Veja como pedir auxílio-doença do INSS por aplicativo sem fazer perícia

Contribuição do MEI para Previdência subirá em fevereiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

TRF Justiça Federal pec dos Precatórios
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump: a linguagem como representação do ser
Antônio Torres, Carlinston Lima, Francisco Torres e Maycow Torres
Instituto Água Viva celebra 10 anos com jantar para empresários em Vitória
Imagem de destaque
Sindicatos patronais, empresas e o que todos os avisos não vão evitar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados