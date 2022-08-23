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Fundo de Garantia

Meu INSS terá certidão de saque do FGTS na aposentadoria

Atualmente enviada pelos Correios com a carta de concessão do benefício, certidão deverá ser liberada pela internet até o final deste ano
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 ago 2022 às 18:37

Publicado em 23 de Agosto de 2022 às 18:37

Luiz Paulo Souza e Cristiane Gercina 

RIBEIRÃO PRETO E SÃO PAULO - Os aposentados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) com saldo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) têm direito de sacar os recursos depositados no fundo. O saque do montante pode ser feito logo após a aposentadoria, com a apresentação de uma certidão liberada pelo instituto.
A certidão, atualmente enviada pelos Correios com a carta de concessão do benefício, também dá direito ao abono do PIS/Pasep a quem se enquadra nas regras e deverá ser liberada pela internet, por meio do Meu INSS, até o final deste ano, informou o órgão à reportagem.
Segundo o INSS, caso o documento não chegue, o cidadão deve ligar para o 135 e agendar a retirada em uma agência.
Meu INSS pode ser acessado pelo site ou pelo aplicativo
Meu INSS pode ser acessado pelo site ou pelo aplicativo Crédito: Mikaella Campos
Além da aposentadoria e da demissão, há outras situações que permitem a retirada do dinheiro do FGTS, como a compra da casa própria e quando há doença grave.
No início de todo mês, o empregador é obrigado a depositar em uma conta aberta na Caixa Econômica Federal o equivalente a 8% do salário do funcionário.
Ao se aposentar, há o direito de sacar todo o valor. Se o trabalhador continuar trabalhando na mesma empresa, o empregador deve fazer os depósitos normalmente e o profissional tem direito de sacar os valores todo mês.
Neste ano, até 19 de agosto, cerca de 855 mil trabalhadores efetuaram o saque do FGTS na aposentadoria, de acordo com a Caixa, somando R$ 8,5 bilhões retirados.

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Segundo o advogado Roberto de Carvalho Santos, presidente do Instituto de Estudos Previdenciários (Ieprev), essa é uma maneira de permitir que o aposentado utilize o FGTS para fazer aplicações mais rentáveis.
Caso o aposentado que trabalha mude de emprego, o FGTS continua sendo depositado, mas ele só poderá ser sacado quando o contrato for finalizado ou rescindido.
Santos afirma que os trabalhadores devem ficar atentos aos seus direitos e acompanhar se os empregadores seguem depositando o FGTS caso o funcionário seja afastado por acidente de trabalho o que não acontece em caso de afastamento por acidente de origem não ocupacional.

COMO FAZER O SAQUE DO FGTS

O principal documento necessário para sacar o FGTS é a certidão de saque que o INSS envia com a carta de concessão. Segundo Joseane Zanardi, advogada e coordenadora do IBDP (Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário) no estado de São Paulo, esse documento deve ser entregue ao segurado, em média, até 20 dias após a concessão da aposentadoria.

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Em nota, a Caixa informa que, na aposentadoria, o trabalhador pode sacar valores de todas as contas de FGTS com saldo cuja data de admissão seja anterior à DIB (Data de Início do Benefício).
O agendamento para a retirada do dinheiro seja de uma única vez ou mensal pode ser feito pelo aplicativo FGTS.

PASSO A PASSO:

  • Abra o aplicativo FGTS 
  • Em "Meus Saques", vá em "Outras situações de saque"
  • Clique em "Aposentadoria" e, depois, em "Solicitar Saque"
Será preciso enviar os seguintes documentos:
  1. Documento de identificação pessoal 
  2. CPF ou número do PIS/Pasep ou NIS ou NIT 
  3. Carteira de Trabalho 
  4. Selfie
  5. Certidão de concessão de aposentadoria expedida por instituto oficial de Previdência Social, de âmbito federal, estadual ou municipal. A certidão poderá, eventualmente, ser substituída por um dos documentos constantes no app FGTS.
Caso não apareça o valor liberado no aplicativo, o trabalhador pode buscar mais informações pelo telefone da Caixa, no número 0800-7260207.

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