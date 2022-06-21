2.470 aposentados no ES vão receber R$ 36,5 milhões em atrasados do INSS

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2 ), que atende o Espírito Santo, bem como o Rio de Janeiro, afirmou que a previsão é de pagar os valores até o quinto dia útil de agosto. Os 2.470 beneficiários que venceram 1.845 processos contra o INSS e tiveram a ordem de pagamento do juiz emitida no mês de maio terão direito ao recurso.