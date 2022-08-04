Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Senado aprova regras que podem dispensar perícia médica do INSS
Liberação mais rápida

Senado aprova regras que podem dispensar perícia médica do INSS

Segundo o governo federal, o objetivo da MP é reduzir o prazo de espera do agendamento do Serviço de Perícia Médica Federal, que atualmente leva em média 60 dias e conta com 738 mil pedidos pendentes
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

04 ago 2022 às 08:00

Publicado em 04 de Agosto de 2022 às 08:00

Sede do INSS
Sede do INSS em Brasília Crédito: Marcello Casal Jr. / Agência Brasil
O Senado aprovou a Medida Provisória (MP) 1.113/2022, que muda o modelo de análise de pedidos de benefícios ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
De acordo com o texto aprovado nesta quarta-feira (3), fica dispensada a passagem por exame da perícia médica federal para requerimentos de auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença). O texto segue para sanção presidencial.
Dessa forma, o Ministério do Trabalho e Previdência vai definir as condições para a dispensa do exame. A pasta definirá quando a concessão do auxílio por incapacidade temporária estará sujeita apenas à análise documental, incluídos atestados e laudos médicos. Esse modelo foi usado nos anos de 2020 e 2021 devido às restrições causadas pela pandemia de covid-19.
Segundo o governo federal, o objetivo da MP é reduzir o prazo de espera do agendamento do Serviço de Perícia Médica Federal, que atualmente leva em média 60 dias e conta com 738 mil pedidos pendentes.

LEIA MAIS

Veja como pedir auxílio-doença do INSS por aplicativo sem fazer perícia

Sem perícia: INSS concede auxílio-doença por atestado via app

INSS alerta sobre novo golpe da prova de vida; saiba como se proteger

Justiça suspende pagamento de precatórios do INSS em todo o país

Morre idosa de 95 anos "que foi morta" pelo INSS 11 meses antes no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

INSS Senado Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que é o Parquinho Netflix, app anunciado pela gigante do streaming?
Imagem de destaque
Soldado mais condecorado da Austrália é preso acusado de crimes de guerra
O HPV é um grupo formado por mais de 200 subtipos de vírus (Imagem: Visual Generation | Shutterstock)
Lei garante até 3 dias de folga para a realização de exames; veja quais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados