O procedimento conhecido como "prova de vida" do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está sendo usado como chamariz por golpistas para conseguir dados de aposentados e pensionistas. O alerta foi feito pelo próprio órgão após reclamações de segurados em sua Ouvidoria.

Os bandidos estão se passando por servidores do INSS e abordando as pessoas por meio de carta, e-mail, telefone ou mensagem de celular ( WhatsApp ou SMS). O instituto orienta que os beneficiários não enviem dados pessoais, fotos, documentos e não clique em links enviados por mensagem.

Agência do INSS em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

No contato, de acordo com o INSS, os golpistas solicitam dados pessoais e fotos de documentos para que não ocorra um suposto “bloqueio nos pagamentos”. Em alguns casos, chegam a enviar links para que o segurado realize a biometria facial.

Your browser does not support the audio element. INSS alerta sobre novo golpe da prova de vida contra aposentados; conheça

Esses links podem facilitar o acesso dos golpistas às redes sociais do segurado, por exemplo, aplicando golpes nos contatos de WhatsApp da vítima.

O INSS alerta que caso o beneficiário receba algum tipo de ligação, desligue o telefone e não forneça nenhuma informação. Ainda segundo o instituto, o estelionatário pode até falar de maneira muito segura e passar algum dado pessoal do segurado com a intenção de dissimular a farsa.

Se a abordagem for por mensagem de texto, que seja feito o bloqueio do número de telefone. O instituto reforça ainda que não faz parte de sua conduta fazer contato por telefone e pedir envio de fotos de documentos ou acesso por links.

Para não confundir o contato da Previdência Social com uma farsa, o INSS informou que só entra em contato com os cidadãos de duas maneiras: um e-mail automático do Meu INSS sobre o andamento do seu pedido ou cartas registradas via Correios

Por isso, é importante o cidadão manter o cadastro junto ao instituto sempre atualizado com os dados para contato. A atualização pode ser feita pelo Meu INSS e por meio do telefone da Central 135.

No caso da pessoa sofrer uma tentativa de golpe, deve denunciar na Ouvidoria no site falabr. ou na Central 135. Se sofrer um golpe, a instrução é fazer um Boletim de Ocorrência e comunicar aos órgãos envolvidos, por exemplo, o próprio INSS e o banco em que recebe o benefício, se for o caso.

PROVA DE VIDA

Governo Federal informa que a prova de vida está suspensa até 31/12/2022. O INSS está trabalhando na implementação dos sistemas que vão fazer o cruzamento de dados para que a prova de vida seja feita automaticamente. O sistema usará a base de dados do Tribunal Superior Eleitoral e outros órgãos federais.

Mesmo sem a obrigatoriedade, o segurado que quiser pode fazer sua prova de vida pelos canais tradicionais (banco ou pelo Meu INSS).

DICAS PARA NÃO CAIR NESSE TIPO DE GOLPE: