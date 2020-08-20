Leilão do BC e possível veto a reajuste de servidor aliviam dólar

Dólar chegou a ser cotado a R$ 5,90 no ano Crédito: Jan Vaek/ Pixabay

A intervenção do Banco Central, jogando US$ 550 milhões no mercado à vista na etapa vespertina dos negócios nesta quinta-feira ( 20) aliada à perspectiva mais positiva sobre a manutenção pela Câmara dos Deputados do veto da Presidência da República, que barra o aumento do salário do funcionalismo público, deixou o dólar mais comportado em seu desempenho frente ao real até o encerramento da sessão. A moeda, que chegou a tocar R$ 5,6727, no ponto mais nervoso do dia, encerrou a R$ 5,5522, em alta de 0,40%.

Para Fernando Bergallo, CEO e fundador da FB Capital, dependendo da resposta da Câmara, é plausível pensar no dólar a R$ 6,00. "A cotação máxima do ano foi de R$ 5,90 em reação à fase mais aguda da pandemia. Agora, mesmo em um momento melhor, Nasdaq com recorde histórico, o Brasil não consegue surfar nele por conta das questões fiscais e domésticas", avalia.

"São necessários 257 votos ou mais para que o veto ao reajuste dos servidores seja mantido. Efeito dessa medida do Senado é muito relevante do ponto de vista prático, ou seja, do rombo fiscal a ser gerado, quando da sinalização de uma falta de comprometimento do Senado com a agenda do ministro da economia em um momento que o Guedes está balançando", disse ele, lembrando as baixas da equipe econômica.

Segundo Bergallo, a situação atual é "muito crítica" como poucas vezes se viu desde o início do governo Bolsonaro. "Já tivemos 38% de depreciação do câmbio neste ano. É muito. Nesse patamar, o câmbio é muito mais prejudicial do que eventualmente um ponto positivo. O câmbio oscilou 15 centavos entre máxima e mínima hoje. É uma amplitude muito grande", diz. Se a Câmara mantiver o veto, avalia ele, o mercado tende a desmontar as posições defensivas e aí o dólar pode voltar mais para perto dos R$ 5,30 e R$ 5,40.

Hoje o BC fez dois leilões no montante total de US$ 1,140 bilhão à vista em duas etapas. Pela manhã, vendeu US$ 590 milhões com taxa de corte de R$ 5,6401 e três propostas foram aceitas. Já à tarde, foram US$ 550 milhões a uma taxa de R$ 5,5720, aceitando cinco propostas.