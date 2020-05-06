Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • INSS antecipa R$ 600 do BPC a 177 mil. Veja lista dos beneficiados
Auxílio emergencial

INSS antecipa R$ 600 do BPC a 177 mil. Veja lista dos beneficiados

Recursos serão pagos a pessoas com deficiência que se inscreveram no programa, mas que aguardam na fila pela aprovação do pedido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2020 às 15:38

Publicado em 06 de Maio de 2020 às 15:38

Data: 18/10/2019 - ES - Vitória - Fachada do INSS, na Av. Beira-Mar- Editoria: Cidades
Data: 18/10/2019 - ES - Vitória - Fachada do INSS, na Av. Beira-Mar- Editoria: Cidades Crédito: Fábio Vicentini
Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) vai antecipar R$ 600 do Benefício da Prestação Continuada (BPC) a 177 mil pessoas com deficiência que estão na fila, à espera do auxílio, em todo o país.
Foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, a Portaria Conjunta 3 que estabelece as regras para o pagamento. De acordo com o texto, os requerentes poderão receber a antecipação de R$ 600 por até três meses.

Arquivos & Anexos

Lista dos beneficiados com antecipação de R$ 600 do BPC

Tamanho do arquivo: 15mb
Baixar
Para fazer o pagamento, o INSS considerará a inscrição no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) e no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). Além disso, para ter direito à antecipação, o requerente deve se enquadrar nas regras de renda relacionadas ao grupo familiar, que pode ser de até um quarto do salário-mínimo.

Veja Também

Ex-servidor do INSS pode se candidatar a uma das 8.230 vagas no órgão

INSS vai contratar 137 aposentados no ES para reduzir filas

Atendimento remoto das agências do INSS é prorrogado até 22 de maio

Neste momento, o INSS já identificou 177.558 requerimentos que devem ser antecipados e, destes, 127.792 podem sacar seu primeiro pagamento junto ao Banco do Brasil. Outros 20.207 já estão processados e prontos para pagamento, o que ocorrerá normalmente na folha de pagamento junto com os outros benefícios pagos pela autarquia, de acordo com calendário estabelecido anualmente.
Outros 30 mil, informamos, ainda estão pendentes de alguma regularização cadastral, os quais estão sendo tratados de forma célere para que a antecipação seja feita, se for o caso. Vale destacar que, para saber a agência de recebimento da antecipação, basta verificar junto ao telefone 135 ou pelo site ou aplicativo Meu INSS.
Importante ressaltar que o auxílio emergencial pago pelo governo gederal não será computado para a composição da renda mensal bruta familiar para a aferição do critério de renda.
Vale destacar que a antecipação do valor acima mencionado se encerrará tão logo seja feita a avaliação definitiva do requerimento de BPC. Se o benefício for concedido, o valor será pago a partir da data de entrada do requerimento, deduzindo-se os valores pagos a título da antecipação prevista. Contudo, se houver comprovação de que o requerente não tem direito ao benefício, não será cobrada a devolução do valor pago a título de antecipação, desde que não comprovada má-fé.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que o Brasil não é tão feliz quanto parece — e como a Finlândia lidera ranking mundial da felicidade
Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados