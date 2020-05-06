INSS antecipa R$ 600 do BPC a 177 mil. Veja lista dos beneficiados

Data: 18/10/2019 - ES - Vitória - Fachada do INSS, na Av. Beira-Mar- Editoria: Cidades Crédito: Fábio Vicentini

Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) vai antecipar R$ 600 do Benefício da Prestação Continuada (BPC) a 177 mil pessoas com deficiência que estão na fila, à espera do auxílio, em todo o país.

Foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, a Portaria Conjunta 3 que estabelece as regras para o pagamento. De acordo com o texto, os requerentes poderão receber a antecipação de R$ 600 por até três meses.

Arquivos & Anexos Lista dos beneficiados com antecipação de R$ 600 do BPC Tamanho do arquivo: 15mb Baixar

Para fazer o pagamento, o INSS considerará a inscrição no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) e no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). Além disso, para ter direito à antecipação, o requerente deve se enquadrar nas regras de renda relacionadas ao grupo familiar, que pode ser de até um quarto do salário-mínimo.

Neste momento, o INSS já identificou 177.558 requerimentos que devem ser antecipados e, destes, 127.792 podem sacar seu primeiro pagamento junto ao Banco do Brasil. Outros 20.207 já estão processados e prontos para pagamento, o que ocorrerá normalmente na folha de pagamento junto com os outros benefícios pagos pela autarquia, de acordo com calendário estabelecido anualmente.

Outros 30 mil, informamos, ainda estão pendentes de alguma regularização cadastral, os quais estão sendo tratados de forma célere para que a antecipação seja feita, se for o caso. Vale destacar que, para saber a agência de recebimento da antecipação, basta verificar junto ao telefone 135 ou pelo site ou aplicativo Meu INSS.

Importante ressaltar que o auxílio emergencial pago pelo governo gederal não será computado para a composição da renda mensal bruta familiar para a aferição do critério de renda.