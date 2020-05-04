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Processo seletivo aberto

Ex-servidor do INSS pode se candidatar a uma das 8.230 vagas no órgão

Para o ES, são 173 chances.  Processo seletivo simplificado vai contratar aposentados da Previdência e militares inativos para trabalharem no atendimento ao público e na análise de pedido de benefícios

Publicado em 04 de Maio de 2020 às 12:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2020 às 12:51
Agência do INSS: pessoas na fila para conhecer seus direitos previdenciários
Selecionados vão trabalhar no atendimento ao público Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) abriu processo seletivo simplificado nesta segunda-feira (4) com 173 vagas para servidores temporários no Espírito Santo. O edital com as regras do certame foi publicado na última quinta-feira (30). Ao todo, serão 8.230 vagas em todo o país para trabalhar na área previdenciária, no atendimento ao público e na análise de pedido de benefícios, com objetivo de reduzir filas. Podem se candidatar servidores aposentados do órgão e também militares inativos.
As inscrições poderão ser realizadas no site do INSS até o dia 10 de maio. Serão contratados servidores aposentados pelo regime próprio de previdência social da União e militares inativos para o desempenho de atividades de natureza civil.
O processo seletivo simplificado será para atender o aumento de demanda do órgão. De acordo com o edital, as vagas foram divididas em oito grupos, com indicação de atividades gerais e específicas e do perfil do profissional que poderá se candidatar.

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Nacionalmente, os postos a serem ocupados foram distribuídos da seguinte forma: 7,4 mil vão atuar em atendimento e serviços administrativos no INSS; 255 na Perícia Médica Federal; 235 no Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS); 50 na Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social (SRPPS); e 290 no Departamento de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos (DECIPEX).
Cada candidato concorrerá exclusivamente para um grupo, sendo proibida a inscrição para mais de um grupo. As atividades classificadas como específicas são de concorrência exclusiva para os aposentados das carreiras do Seguro Social e de Perito Médico Federal, Perito Médico Previdenciário e Supervisor Médico-Pericial. Já os militares inativos das Forças Armadas poderão se inscrever para as atividades classificadas como gerais.

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Não haverá limite de vagas para os aposentados da carreira do Seguro Social, porém, precisam ter se aposentado nos últimos cinco anos e possuir experiência na análise de benefício e para carreira do Médico Perito Federal.
Do total de vagas destinadas a cada um dos oito grupos, 5% serão destinadas preferencialmente a aposentados pelo regime próprio de previdência social da União e a militares inativos das Forças Armadas que se enquadrem como pessoas com deficiência.

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No dia 18 de maio, será divulgada a lista de inscritos e o resultado preliminar. No dia 26 de maio, sairá o resultado final do processo seletivo em publicação no Diário Oficial da União e nos portais oficiais do governo federal.
(Com informações do INSS)

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