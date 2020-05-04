Ex-servidor do INSS pode se candidatar a uma das 8.230 vagas no órgão

Selecionados vão trabalhar no atendimento ao público Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) abriu processo seletivo simplificado nesta segunda-feira (4) com 173 vagas para servidores temporários no Espírito Santo . O edital com as regras do certame foi publicado na última quinta-feira (30). Ao todo, serão 8.230 vagas em todo o país para trabalhar na área previdenciária, no atendimento ao público e na análise de pedido de benefícios, com objetivo de reduzir filas. Podem se candidatar servidores aposentados do órgão e também militares inativos.

As inscrições poderão ser realizadas no site do INSS até o dia 10 de maio. Serão contratados servidores aposentados pelo regime próprio de previdência social da União e militares inativos para o desempenho de atividades de natureza civil.

O processo seletivo simplificado será para atender o aumento de demanda do órgão. De acordo com o edital, as vagas foram divididas em oito grupos, com indicação de atividades gerais e específicas e do perfil do profissional que poderá se candidatar.

Nacionalmente, os postos a serem ocupados foram distribuídos da seguinte forma: 7,4 mil vão atuar em atendimento e serviços administrativos no INSS; 255 na Perícia Médica Federal; 235 no Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS); 50 na Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social (SRPPS); e 290 no Departamento de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos (DECIPEX).

Cada candidato concorrerá exclusivamente para um grupo, sendo proibida a inscrição para mais de um grupo. As atividades classificadas como específicas são de concorrência exclusiva para os aposentados das carreiras do Seguro Social e de Perito Médico Federal, Perito Médico Previdenciário e Supervisor Médico-Pericial. Já os militares inativos das Forças Armadas poderão se inscrever para as atividades classificadas como gerais.

Não haverá limite de vagas para os aposentados da carreira do Seguro Social, porém, precisam ter se aposentado nos últimos cinco anos e possuir experiência na análise de benefício e para carreira do Médico Perito Federal.

Do total de vagas destinadas a cada um dos oito grupos, 5% serão destinadas preferencialmente a aposentados pelo regime próprio de previdência social da União e a militares inativos das Forças Armadas que se enquadrem como pessoas com deficiência.

No dia 18 de maio, será divulgada a lista de inscritos e o resultado preliminar. No dia 26 de maio, sairá o resultado final do processo seletivo em publicação no Diário Oficial da União e nos portais oficiais do governo federal.