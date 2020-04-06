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Informais inscritos no Cadastro Único começam a receber auxílio na terça

Valor de R$ 600 começará a ser creditado na conta de trabalhadores informais que se enquadram nos critérios para o benefício, segundo o ministro Onyx Lorenzoni
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 16:09

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 16:09

Data: 08/02/2018 - Pagamento - Dinheiro - Notas de cem reais - Editoria: Economia - Foto: - GZ
Benefício de R$ 600 será pago por três meses aos trabalhadores informais, desempregados e famílias de baixa renda Crédito: Arquivo/A Gazeta
Trabalhadores informais que têm conta na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil começam a receber o auxílio emergencial de R$ 600, a partir desta terça-feira (7), segundo afirmou o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, em entrevista à rádio Gaúcha. O calendário oficial de pagamentos deve ser divulgado pela Caixa nesta segunda (6).

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De acordo com informações do jornal O Globo, Lorenzoni explicou que o pagamento começará com os trabalhadores inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), do Ministério da Cidadania. Para isso, a Dataprev, estatal responsável pelo processamento de dados do INSS, está extraindo do cadastro quem são os trabalhadores que podem receber o auxílio. Esse mapeamento será repassado à Caixa para iniciar os pagamentos.
Segundo o ministro,  essa primeira rodada deve contemplar um universo que oscila entre 10 milhões e 18 milhões de trabalhadores.

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Ainda segundo o ministro, o governo pretende acelerar os pagamentos para os informais que estão fora do CadÚnico. Eles terão de se cadastrar em um aplicativo que a Caixa pretende colocar no ar nesta terça.
Já os beneficiários do Bolsa Família começam a receber o auxílio emergencial de R$ 600 no dia 16, seguindo o calendário de recebimento do benefício.

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