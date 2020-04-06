Informais inscritos no Cadastro Único começam a receber auxílio na terça

De acordo com informações do jornal O Globo, Lorenzoni explicou que o pagamento começará com os trabalhadores inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), do Ministério da Cidadania. Para isso, a Dataprev, estatal responsável pelo processamento de dados do INSS, está extraindo do cadastro quem são os trabalhadores que podem receber o auxílio. Esse mapeamento será repassado à Caixa para iniciar os pagamentos.