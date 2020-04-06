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Coronavoucher

Caixa divulga nesta segunda calendário do pagamento de auxílio de R$ 600

Banco deve lançar na terça aplicativo que poderá ser baixado em qualquer tipo de celular e sem custo para os trabalhadores; objetivo é evitar filas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 08:35

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 08:35

Caixa teve lucro recorde em 2019
Caixa deve lançar aplicativo para agilizar o atendimento e evitar filas Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
ATUALIZAÇÃO: A Caixa divulgou nesta terça-feira (7) o site e o aplicativo para que os trabalhadores informais possam se cadastrar para receber o benefício. Saiba aqui como fazer o pedido. Também confira nesta matéria o calendário de pagamentos.
A Caixa Econômica Federal vai divulgar nesta segunda-feira (6) o cronograma de pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 aos trabalhadores informais durante a crise do coronavírus.  O calendário tem como objetivo evitar corrida e aglomeração de pessoas nas agências e na rede de lotéricas.

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Uma das medidas para facilitar o pagamento, e evitar filas, será o lançamento de um aplicativo que poderá ser baixado em qualquer tipo de aparelho celular e acessado sem custo para os trabalhadores.
O plano prevê a abertura de uma conta virtual, onde o dinheiro será creditado, e poderá ser movimentado para pagar despesas em supermercados, farmácias e padarias, por exemplo. No entanto, para sacar os recursos, será preciso obedecer o cronograma.
Os primeiros a receberem o auxílio serão os beneficiários mais pobres. O governo prevê pagar os segurados do Bolsa Família no dia 16.

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Em seguida, será a vez dos microempreendedores individuais e dos trabalhadores inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), do Ministério da Cidadania, e por último os informais que não aparecem nesse cadastro e que terão que fazer uma autodeclaração de renda, própria e dos membros de toda família.
Técnicos da Caixa informaram que o aplicativo poderá ser baixado em qualquer tipo de aparelho. A tecnologia já foi desenvolvida e será testada no pagamento do auxílio. A avaliação é que não haverá dificuldades para pagar os beneficiários do Bolsa Família por se tratar de um público já conhecido, que tem cartão ou conta em banco.

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Os informais que estão fora do cadastro terão que aguardar porque a Dataprev, estatal responsável pelo processamento de dados do INSS, com a ajuda da Receita Federal, fará um cruzamento das informações prestadas a fim de evitar fraudes.
Para receber o auxílio, o trabalhador vai ter que se enquadrar no critério de renda, de até meio salário mínimo ou familiar de até três salários, e na faixa de isenção da declaração do imposto de renda. Além disso, ele não pode ter emprego formal ou receber benefício previdenciário e assistencial.

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